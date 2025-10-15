सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती, छत्तीसगढ़ में होगा यूनिटी मार्च: डिप्टी सीएम अरुण साव
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर छत्तीसगढ़ में यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2025 at 4:21 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को जोरदार तरीके से मनाने की तैयारी की गई है. बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह जानकारी दी है. उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वीं जयंती मनाई जाएगी. इस अवसर पर 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश और प्रदेश में यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाना है.
यूनिटी मार्च के साथ साथ पदयात्रा का आयोजन: यूनिटी मार्च के साथ साथ इस दौरान एक पदयात्रा भी निकाली जाएगी. इस पदयात्रा में संबंधित क्षेत्र के लोकसभा के सांसद या जिले के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे और इसकी मॉनिटरिंग करेंगे. एक दिन में यह पदयात्रा 8 से 10 किलोमीटर तक चलेगी. इस पदयात्रा में युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ना है. युवा इस पदयात्रा से जुड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किए गए कार्यों को आत्मसात करेंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे.
31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक सभी लोकसभा क्षेत्र में तीन दिन की पदयात्रा निकलेगी. इस पदयात्रा का नेतृत्व संबंधित क्षेत्र के लोकसभा के सांसद और संबंधी जिले के प्रभारी मंत्री करेंगे. एक दिन में यह यात्रा 8 से 10 किलोमीटर चलेगी. सभी जिलों में एक-एक दिन की यह यात्रा होगी. इस यात्रा में विभिन्न क्षेत्र के युवाओं की सहभागिता होगी. एनसीसी एनएसएस जुड़े युवा, पूर्व सैनिक औप खिलाड़ी इसमें शामिल हो सकेंगे- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
पदयात्रा के दौरान कई कार्य किए जाएंगे: पदयात्रा को लेकर कई तरह के आयोजन किए जाएंगे. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान सेवा के काम किए जाएंगे. स्वास्थ्य सेवा के लिए भी काम किया जायेगा. नशा मुक्ति का अभियान और स्वदेशी का भी अभियान चलाया जाएगा.
इस यात्रा के दौरान यात्रा से पहले अलग-अलग कार्यक्रम स्कूल कॉलेज में होने वाले हैं. दूसरे चरण में चार क्षेत्र बनाए गए हैं. प्रत्येक जिले से पांच पांच युवा उन चारों क्षेत्र में एकत्रित होंगे. हरेक क्षेत्र के युवा और सैनिक पांच पांच कर नागपुर में जुटेंगे. उसके बाद नागपुर में इकट्ठे होकर सरदार जी के जन्म स्थली जाएंगे. केवड़िया तक 150 किलोमीटर की यात्रा करेंगे- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि इस यात्रा के दौरान सरदार वल्लभभाई पटेल की देश के को अखंड भारत बनाने वाली भूमिका के बारे में बताया जाएगा. उनके योगदान को युवा आत्मसात करेंगे. इस अभियान के जरिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प के भाव को आत्मसाथ किया जाएगा.
बीजेपी के प्रदेश संयोजक को दी गई जिम्मेदारी: इस यात्रा के लिए बीजेपी संगठन को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके लिए प्रदेश संयोजक के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर नवीन मारकंडे को जवाबदारी दी गई है. हर एक युवा अपने आप को इस यात्रा से जोड़कर वल्लभभाई पटेल की जीवनी को आत्मसात करने की कोशिश करेगा.
जिस तरह सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश में देशी रियासत का विलय कराया. उसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि मिली. वह युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बने. पीएम मोदी उन्हीं विचारों को लेकर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं. एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि हमारा देश सांस्कृतिक रूप से हर दृष्टि से एक जुट होकर और समर्पित होकर वल्लभभाई पटेल जी के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इस सपने को साकार बनाने के उद्देश्य से यह यूनिटी मार्च का आयोजन कर रहे हैं. यह एक जन अभियान है. हम सब मिलकर इस अभियान को सफल बनाएंगे.