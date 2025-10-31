ETV Bharat / state

विविधता में एकता ही भारत की असली ताकत, रायपुर में हुई एकता दौड़, सीएम साय ने कहा- पटेल युगपुरुष

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रायपुर में कार्यक्रम: सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के बाद सीएम ने कहा कि देश के विकास को गति देने के लिए पटेल जी का जीवन समर्पित रहा है. उन्होंने कहा कि ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ का संदेश देश को गति देगा. सभी युवा और नौजवान इसके वाहक होगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों और आमजनों के साथ शास्त्री चौक से शारदा चौक तक आयोजित ‘एकता दौड़’ में हिस्सा लिया.

रायपुर: सरदार पटेल केवल स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि वे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने वाले ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निष्ठा से देश की रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत की नींव रखी. सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देवेंद्र नगर स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री ने ये बातें कही हैं.

भारत की एकता और अखंडता का संकल्प: मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरदार पटेल को उनकी दूरदृष्टि और अद्भुत नेतृत्व क्षमता के कारण ही ‘भारत का लौह पुरुष’ कहा जाता है. राष्ट्र को एकजुट करने के उनके प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बने रहेंगे. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन हमें यह संदेश देता है कि एकता ही राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है. उनके अटूट संकल्प और दूरदर्शी नेतृत्व ने देश की अखंडता को सुदृढ़ किया. उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि इस अवसर पर हम सब मिलकर भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने का संकल्प लें.

रायपुर में यूनिटी रन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रन फॉर यूनिटी: उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश में ‘रन फॉर यूनिटी’ का आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतीक है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है, और 'विविधता में एकता' की भावना हमारी सबसे बड़ी शक्ति है. उन्होंने कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों के उत्साह और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह जोश सरदार पटेल के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के संकल्प को साकार करने का प्रण लेने का आह्वान किया और सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई.

भारत की एकता और अखंडता का संकल्प (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम, वन मंत्री केदार कश्यप, भाजपा के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष किरण सिंह देव, विधायक पुरंदर मिश्रा,छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि शामिल रहे.