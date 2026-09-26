ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में 12 सरकारी बैंकों की हड़ताल, 28 सितंबर से 30 सितंबर तक बैंक रहेंगे बंद

UFBU ने पूरे देश में 12 सरकारी बैंकों के तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट

UFBU announced strike
छत्तीसगढ़ में बैंकों की हड़ताल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2026 at 9:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: संयुक्त बैंक यूनियनों का मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) हड़ताल पर जा रहा है. इसके बैनर तले छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर के 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे. बैंक यूनियन फाइव डे बैंकिंग प्रणाली लागू करने के साथ ही अपनी दूसरी मांग को लेकर तीन दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे. इस दौरान पूरे देश भर के लगभग 8 लाख अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. जिसकी वजह से बैंकों के कामकाज पूरी तरह से ठप और बंद रहेंगे. ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए आरबीआई ने 27 सितंबर रविवार को देशभर के बैंकों को खुले रखने के निर्देश दिए हैं. ऐसी स्थिति में देश भर के बैंक सामान्य दिनों की तरह सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुले रहेंगे.

फाइव डे बैंकिंग प्रणाली की मांग

छत्तीसगढ़ इकाई INBOC के जनरल सेक्रेटरी बलजीत सिंह ने बताया कि फाइव डे बैंकिंग सहित दूसरी मांग को लेकर 28 से लेकर 30 सितंबर तक तीन दिनों तक पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे. बैंक बंद होने की वजह से कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा. देशभर के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे. जिसमें स्टेट बैंक आफ इंडिया, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक सहित तमाम बैंक बंद रहेंगे.

छत्तीसगढ़ में सरकारी बैंकों की हड़ताल (ETV BHARAT)

आरबीआई के निर्देश पर 27 सितंबर को रविवार के दिन देश भर के सभी बैंक खुले रहेंगे. जो सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चालू रखे जाएंगे. जिससे कस्टमर अपने काम सुचारू रूप से कर सके. इस दौरान सभी बैंकों के एटीएम में पर्याप्त कैश भी डाले जाएंगे. जिससे कस्टमर को परेशानी ना हो- बलजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी, INBOC, छत्तीसगढ़ इकाई

सरकार से यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स की प्रमुख मांगें

फाइव डे बैंकिंग लागू करना: सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए, ताकि बैंक हफ़्ते में पांच दिन काम करे.

UFBU का कहना है कि बैंकिंग सेटलमेंट प्रोसेस के ज़रिए इस प्रस्ताव पर पहले ही सहमति और सिफ़ारिश हो चुकी है. अब सरकार की मंज़ूरी का इंतज़ार है.

सरकार की एकतरफ़ा PLI स्कीम को वापस लेना या रोकना. UFBU सरकार की प्रस्तावित 'परफ़ॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव' (PLI) स्कीम का विरोध कर रहा है. खासकर इसलिए क्योंकि इसे बिना आपसी बातचीत (बाइलेटरल सेटलमेंट) के लागू किया जा रहा है.

ख़बरों के अनुसार, सरकार ने 2025-26 के लिए स्केल IV–VIII अधिकारियों की PLI स्कीम को फ़िलहाल रोक दिया है. संकेत दिया है कि इस पर आपसी बातचीत से फ़ैसला लिया जाएगा. AIBEA PLI पर आपसी बातचीत से फ़ैसला हो.

UFBU चाहता है कि PLI फ़्रेमवर्क में किसी भी बदलाव के लिए मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ बातचीत की जाए, न कि इसे एकतरफ़ा ढंग से लागू किया जाए.

पेंशन अपडेट करना: बैंक पेंशनभोगियों की पेंशन को अपडेट और बेहतर करना.

पेंशनभोगियों के लिए एक जैसा महंगाई भत्ते फॉर्मूले को लागू करना, UFBU सभी बैंक पेंशनभोगियों के लिए एक जैसा DA फ़ॉर्मूला लागू करने की मांग कर रहा है.

NPS से OPS में बदलने का विकल्प. बची हुई मांगों में NPS के दायरे में आने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प भी शामिल है.

अन्य बचे हुए मुद्दों का समाधान: UFBU नई मांगों का चार्टर शुरू करने से पहले, पुराने समझौतों और बातचीत से जुड़े कई लंबित मुद्दों के समाधान की भी मांग कर रहा है.

चार सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टरों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू, लिखित आदेश की मांग

भारी बारिश की वजह से धंसा रेलवे ट्रैक, कई पैसेंजर ट्रेनें और मालगाड़ी रद्द, मरम्मत का काम जारी

नारी शक्ति वंदन अभिनंदन : महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश, सेवा संकल्प अभियान के तहत हुई प्रतियोगिता

TAGGED:

FIVE DAY BANKING
UFBU
PUBLIC SECTOR BANKS
BANK STRIKE
UNITED FORUM OF BANK UNIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.