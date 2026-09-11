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यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की हड़ताल, बैंकों में आज कामकाज ठप, सितंबर के इन तीन दिनों में भी बंद रहेंगे बैंक

5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली के साथ ही अन्य मांग को लेकर 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर है.

BANK UNION STRIKE
बैंक हड़ताल (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2026 at 8:10 AM IST

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रायपुर: संयुक्त बैंक यूनियनों का मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लंबे समय से लंबित मांग को लेकर आज हड़ताल पर है. इस दौरान पूरे देश भर के लगभग 8 लाख बैंक अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे. बैंकों में आज कामकाज पूरी तरह से ठप रहेगा.

सिर्फ आज ही नहीं बैंक यूनियन 28, 29 और 30 सितम्बर 2026 को एक-एक दिवसीय हड़ताल पर जाएंगे. बैंक यूनियन ने 25 अक्टूबर तक मांग पूरी नहीं होने पर 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.

United Forum of Bank Unions strike
5 दिवसीय बैंकिंग प्रणाली की मांग (ETV Bharat Chhattisgarh)

हड़ताल का प्रमुख कारण 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने में केंद्र सरकार द्वारा हो रही देरी है. मार्च 2024 के द्विपक्षीय समझौते में भारतीय बैंक संघ (IBA) एवं बैंक प्रबंधन शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर सहमत हुए थे, जिसके बदले सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 मिनट अतिरिक्त कार्य करने का भी समझौता हुआ था. यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के भेजा जा चुका है, लेकिन ढाई वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है.

United Forum of Bank Unions strike
बैंकों में कामकाज ठप (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसके अतिरिक्त पर्याप्त भर्ती, NPS के स्थान पर OPS, पेंशन अद्यतन, पेंशन पर समान DA, ग्रेच्युटी सीमा वृद्धि, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा बीमा प्रीमियम का वहन, बैंकों द्वारा किए जाने सहित अनेक लंबित मुद्दे अब भी अधूरे हैं. इसी प्रकार पीएलआई योजना से कर्मचारियों के बीच असमानता बढ़ने की आशंका है.

8 और 9 सितम्बर 2026 को मुख्य श्रम आयुक्त एवं उप मुख्य श्रम आयुक्त की मध्यस्थता में हुई वार्ताओं में भी सरकार की ओर से 5 दिवसीय बैंकिंग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया. जिसके कारण हड़ताल टालने पर सहमति नहीं बन सकी.

UFBU का कहना है कि बैंक कर्मचारियों ने कोविड काल सहित हर परिस्थिति में उत्कृष्ट सेवाएं दी है. बढ़ते कार्यभार और तनाव को देखते हुए 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह कर्मचारियों की न्यायोचित न्याय एवं एवं वैध मांग है. सरकार एवं बैंक प्रबंध के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण ही यह आंदोलन और हड़ताल का निर्णय लेना पड़ा है. हड़ताल के दिनों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहेंगी.

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