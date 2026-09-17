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अन्नदाताओं की चमकेगी किस्मत! गेहूं की नई किस्म 'सरदार समृद्धि' देगी बंपर पैदावार!

गेहूं की सबसे अनोखी प्रजाति: वैज्ञानिकों का दावा है कि गेहूं की जो खास प्रजाति विकसित की है वह कई मायनों में वर्तमान प्रजातियों से अलग है. इस वैरायटी को SBW 2202(सरदार समृद्धि ) नाम दिया गया है. अब इसके रिलीज और नोटिफिकेशन होने की प्रक्रिया की जाएगी. उसके बाद 2027-28 में किसानों को इसका बीज उपलब्ध हो जाएगा.

ये जो प्रजाति है इसको लेकर 2022-23 से All India Coordinated Trials में इसका परीक्षण लगातार चल रहा था. तीन साल लगभग जो परीक्षण इस खास प्रजाति को लेकर हुए हैं उनमें जितने भी मानक होते हैं, उनमें ये उपज में सर्वश्रेष्ठ पाई गई है.- प्रोफेसर लोकेश गंगवार, वैज्ञानिक,डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, SVPUAT

किसानों की चमकी किस्मत!: प्रोफेसर और वैज्ञानिक लोकेश गंगवार ने गेहूं की एक महा-वैरायटी तैयार करने का दावा किया है. संस्थान और वैज्ञानिकों का दावा है कि नई वैरायटी काफी गुणकारी भी है. ये पहला अवसर है जब सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में गेहूं की कोई प्रजाति विकसित की गई है.

पहली बार तैयार की गेहूं की अनोखी किस्म! (Video Credit: ETV Bharat)

मेरठ: देश के अन्नदाताओं की किस्मत बदलने और उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए यूपी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा चमत्कार कर दिखाया है. मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की एक ऐसी अनोखी और क्रांतिकारी प्रजाति विकसित की है, जो न सिर्फ बंपर पैदावार देगी बल्कि फसलों को बीमारियों से भी पूरी तरह सुरक्षित रखेगी.

मेरठ के वैज्ञानिकों का धमाका! (Photo Credit: ETV Bharat)

बिना बीमारी, बंपर पैदावार!: गेहूं की फसल में लगने वाला रस्ट (Rust) रोग जिसे आम भाषा में 'रतुआ' या 'जंग रोग' कहा जाता है. ये गेंहू की फसल में एक गंभीर 'फफूंद' (कवक) जनित बीमारी होती है. जो फसल को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, उसके लिहाज से इस खास नई गेंहू की प्रजाति की काफी पावरफुल रोग प्रतिरोधक क्षमता है.

गेहूं की 'महा-वैरायटी' तैयार! (Photo Credit: ETV Bharat)

ये जो खास प्रजाति तैयार की गई है इसमें जब गेंहू को उगाया जाता है तो वह जो अंकुरित होकर जमीन बाहर आता है तो उसमें उगने के बाद टिलरिंग (Tillering) तने के नीचे (जड़ के पास) से ज्यादा निकलती हैं. जिन्हें आम बोलचाल में किसान 'पार्श्व शाखा' (Side Shoots) कहते हैं. इन शाखाओं को टिलर्स (Tillers) या कल्ले कहा जाता है, ये कल्ले भी इस प्रजाति में ज्यादा निकलते हैं.- प्रोफेसर लोकेश गंगवार, वैज्ञानिक,डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, SVPUAT

लेट बुआई, NO टेंशन!: कई बार मौसम या कुछ और वजह से बुआई में देरी हो जाती है लेकिन इस प्रजाति की एक खास बात ये भी है कि, इसमें देरी का टेंशन नहीं है. दावा है कि देर से बुआई के लिए ये बेहद ही उपयुक्त प्रजाति है.

रोगों की छुट्टी, रिकॉर्ड पैदावार! (Photo Credit: ETV Bharat)

अगर किसी किसान भाई की किसी दूसरी फसल की वजह से या अन्य किसी भी कारण से समय पर गेंहू की बुवाई नहीं हो पाती है तो फिर ऐसे में किसानों को गेहूं की पछेती (लेट) बुवाई के लिए लेट वेराइटी की जरूरत होती है. ऐसे में अगर इस किस्म को किसान लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा.- प्रोफेसर लोकेश गंगवार, वैज्ञानिक,डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, SVPUAT

किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा: कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और झारखण्ड जैसे राज्यों के लिए ये वरदान साबित हो सकती है.

किन राज्यों के लिए वरदान? (Photo Credit: ETV Bharat)

विशेष रूप से इस प्रजाति को देश के उत्तर पूर्वी भूभाग यानि North Eastern Plains Zone (NEPZ) को काफी फायदा होने वाला है.- प्रोफेसर लोकेश गंगवार, वैज्ञानिक,डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, SVPUAT

वैज्ञानिक लोकेश गंगवार का बड़ा तोहफा! (Photo Credit: ETV Bharat)

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पहली बार विकसित की गई गेहूं की यह प्रजाति देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आर्थिक उन्नति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. SBW2202 न केवल किसानों की लागत को कम कर उनके मुनाफे को बढ़ाएगी, बल्कि कृषि परिदृश्य को एक नई मजबूती देगी. वैज्ञानिकों का यह दावा अगर धरातल पर पूरी तरह खरा उतरता है, तो आने वाले समय में यह वैरायटी भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी.

( डिस्कलेमर: कृषि वैज्ञानिक से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट)

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