किसान के बेटे ने ट्रैक्टर को बनाया बारात की शान, खुद ड्राइविंग करते हुए पहुंचा दुल्हनिया के घर
कटिहार की एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है. महंगी कारों की बजाए दूल्हा ट्रैक्टर पर दुल्हनिया लेने पहुंचा. रिपोर्ट- मनीष कुमार ठाकुर
Published : August 11, 2026 at 4:38 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार के फलका में एक अनोखी बारात ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. आमतौर पर दूल्हे महंगी कारों के काफिले में बारात लेकर निकलते हैं, लेकिन यहां दूल्हा अपनी दुल्हनिया लेने ट्रैक्टर पर सवार होकर निकला. इतना ही नहीं ट्रैक्टर की स्टेयरिंग भी किसी ड्राइवर ने नहीं बल्कि खुद सजधज कर दूल्हे ने संभाल रखी थी. यह अद्भुत और अनोखा नजारा पूरे क्षेत्र में अत्यधिक चर्चा का विषय बना हुआ है.
कटिहार में अनोखी शादी: पूरा मामला मोरसंडा पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित मांगणपट्टी गांव का है. यहां रहने वाले मो महबूब के बेटे दिलशाद उर्फ राजा की शादी मोरसंडा गांव निवासी मोहम्मद आबिद की बेटी रौनक परवीन से संपन्न हुई. जब बारात निकली तो दूल्हा राजा सजधज कर खुद ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया. उसके पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली और अन्य देसी वाहनों पर सभी उत्साहित बाराती सवार होकर वधु पक्ष के घर की ओर रवाना हुए.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल: देसी अंदाज में निकली इस अनूठी बारात को देखकर सड़क किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. कोई वीडियो बनाने लगा तो कोई इस अनोखी बारात की तस्वीर मोबाइल में कैद करने लगा. देखते ही देखते बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगा. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले दिलशाद ने ट्रैक्टर को अपने जीवन की मेहनत का प्रतीक मानकर शादी का खास हिस्सा बनाया था.
"मैं किसान परिवार से हूं और ट्रैक्टर परिवार की मेहनत और खेती किसानी से जुड़ा है. इसलिए मैंने अपनी शादी में ट्रैक्टर को बारात का खास हिस्सा बनाया है."- दिलशाद उर्फ राजा, दूल्हा
मुखिया ने भी बढ़ाया उत्साह: वहीं मोरसंडा पंचायत के मुखिया अजहरुद्दीन उर्फ राजू नायक और वार्ड सदस्यों ने भी बारातियों का उत्साह बढ़ाया. मुखिया ने खुद ट्रैक्टर की स्टेयरिंग थामकर बारात में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाया. दूल्हे की यह देशी बारात अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और सोशल मीडिया पर इस अनोखी बारात का फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
आधुनिक बनाम देसी शादी: आज के आधुनिक दौर में जहां लोग लग्जरी और महंगी गाड़ियों और दिखावे पर लाखों रुपये खर्च करते हैं, वहीं ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले इस दूल्हे ने सादगी की नई मिसाल पेश की है. इस अनूठी शादी ने साबित कर दिया है कि अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहने में ही असली खुशी है.
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