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WEDDING IN MONDOR OPEN JAIL : उम्रकैद काट रहे मूलाराम और सीमा कल रचाएंगे ब्याह, सहेली के पिता करेंगे कन्यादान

​सलाखों के पीछे मुलाकात और नया जीवन शुरू करने की चाह : शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. मूलाराम और सीमा दोनों पिछले करीब डेढ़ साल से यहां रह रहे हैं. इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों ने साथ मिलकर जीवन की एक नई शुरुआत करने का फैसला किया. मूलाराम का कहना है, "कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन हमारी तो यहां आकर बनी है. हम भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं. अच्छा आचरण होने की वजह से उम्मीद है कि सरकार आगे हमारी सजा माफ करेगी और हम एक सामान्य जीवन जी सकेंगे.

जोधपुर: मंडोर स्थित ओपन जेल कैंप में बुधवार को उम्र कैद की सजा काट रहे बंदियों की शादी होने जा रही हैं. यहां उम्रकैद की सजा काट रहे दो बंदी नागौर के मूलाराम और मुंबई की रहने वाली सीमा घड़से आपस में विवाह करने जा रहे हैं. भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधारात्मक रूप को बयां करती यह शादी कल यानी 22 जुलाई को संपन्न होगी. ओपन जेल कैंप के इतिहास में यह पहला मौका है जब यहां रहने वाले दो बंदियों का आपस में विवाह हो रहा है.

​सहेली के पिता निभाएंगे पिता का फर्ज : पति की हत्या के आरोप में साल 2019 से सजा काट रही सीमा के परिवार से महाराष्ट्र से कोई भी इस शादी में शामिल होने नहीं आ पा रहा है. ऐसे में जेल में बनी सीमा की एक सहेली के पिता राधाकिशन वागेला (निवासी- जसाणियां की ढाणी रावरा, फलोदी) ने पिता का फर्ज निभाने का फैसला किया है. वागेला परिवार ने ही शादी के कार्ड छपवाए हैं. उनके अनुसार मंगलवार को मायरा और प्रीतिभोज का कार्यक्रम होगा, जबकि बुधवार दोपहर बाद पाणिग्रहण संस्कार संपन्न होगा, जिसमें राधाकिशन खुद सीमा का कन्यादान करेंगे.

कृषि विश्वविद्यालय परिसर में चलने वाले खुली बंदी शिविर के प्रहरी हापूराम ने बताया कि जेल में अच्छे आचरण वाले बंदियों को ही ओपन जेल में भेजा जाता है. मूलाराम व सीमा ऐसे ही बंदी हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर इनका 22 जुलाई को विवाह होगा. इस शादी के लिए कोर्ट के निर्देशानुसार 21 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. विवाह का पूरा खर्च मूलाराम खुद वहन करेंगे. मूलाराम और सीमा डेढ साल से यहां रहते हैं, दोनेां मिलकर कृषि कार्य कर रहे हैं. इनके क्वाटर में ही शादी होगी.

जेल का क्वार्टर जहां शादी होगी (फोटो ईटीवी भारत जोधपुर)

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बंदी सीमा ने बताया कि वे अपने गांव जाकर पारंपरिक तरीके से शादी करना चाहते थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जेल परिसर के अंदर ही विवाह संपन्न कराने के आदेश दिए हैं. मूलाराम के वकील कालूराम भाटी ने बताया कि ओपन केयर कैंप में सीमा से उसकी मुलाकात हुई थी. वकील कालूराम भाटी ने बताया कि विवाह के लिए पैरोल (छुट्टी) की याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बंदियों के जीवन में सुधारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेल में ही शादी की अनुमति दी.