ETV Bharat / state

भिवानी में हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन, अनोखी शादी को देखने के लिए उमड़ी भीड़

Unique Wedding In Haryana: भिवानी के तलवानी गांव से दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर के जरिए हुई. जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा हुई.

Unique Wedding In Haryana
Unique Wedding In Haryana (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 25, 2025 at 1:35 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: हरियाणा में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने का चलन बढ़ता जा रहा है. ऐसा ही मामला भिवानी से सामने आया. जहां सिवानी के तलवानी गांव से दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर के जरिए हुई. सिवानी कस्बे के तलवानी गांव निवासी जिले सिंह भाटीवाल और सुमित्रा देवी की बेटी ममता वर्मा का विवाह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के ढाणी राईकान निवासी दौलतराम सिंहमार और निर्मला देवी के बेटे हितेश वर्मा से हुआ है.

भिवानी में हेलीकॉप्टर से हुई दुल्हन की विदाई: विवाह समारोह तलवानी गांव में ही संपन्न हुआ. इस दौरान बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों की भी भारी भीड़ जुटी. इस अनोखी विदाई को देखने के लिए गांव के मैदान में हजारों ग्रामीण उमड़ पड़े.

भिवानी से राजस्थान हेलीकॉप्टर से विदा हुई दुल्हन (Etv Bharat)

भिवानी से राजस्थान विदा हुई बेटी: बेटी के चाचा जागेराम वर्मा ने बताया कि 'ममता और हितेश दोनों का सपना था कि उनकी शादी के बाद विदाई हेलीकॉप्टर से हो. इस सपने को पूरा करने के लिए पहले सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा किया गया, जिसके बाद रविवार को ये विदाई संपन्न हुई. दोनों बच्चों ने एमबीए किया है और वो हैदराबाद की एक कंपनी में कार्यरत हैं. तलवानी गांव में ये पहली बार है, जब किसी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से हुई है, जिसके कारण ये पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी है."

प्रशासनिक अनुमति ना मिलने के कारण हुई देरी: दुल्हन के चाचा जागेराम वर्मा ने बताया कि "हेलीकॉप्टर में दुल्हन की विदाई की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा किया गया और उसके बाद रविवार को उनकी विदाई की गई. दामाद विवाह समारोह में भी हेलीकॉप्टर से आने थे, लेकिन प्रशासनिक अनुमति ना मिलने के कारण संभव नहीं हो पाया. तलवानी में इससे पूर्व किसी भी बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से नहीं हुई. ऐसे में ये विषय पूरे गांव सहित क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना रहा."

ये भी पढ़ें- अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव: कश्मीरी कहवा लेकर कुरुक्षेत्र पहुंची महजबीन, शुगर मरीजों के लिए लाई शुगर-फ्री ऑप्शन

ये भी पढ़ें- Explainer : हरियाणा के कई जिलों में बच्चे कुपोषण-बौनेपन और मोटापे का शिकार, पोषण ट्रैकर की रिपोर्ट में खुलासा

Last Updated : November 25, 2025 at 4:29 PM IST

TAGGED:

HELICOPTER PROCESSION IN BHIWANI
हरियाणा में अनोखा शादी
भिवानी हेलीकॉप्टर में बारात
BHIWANI TALWANI VILLAGE SIWANI
UNIQUE WEDDING IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धान से बने भगवान सबको कर रहे हैरान!, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पहुंची पश्चिम बंगाल की नायाब कला

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

एक क्लिक पर अब 3-डी प्रिंटिंग से बनेगी मनचाही मिठाई, एनडीआरआई करनाल ने किया कमाल

चाय की रेहड़ी लगाने वाला बन गया चैंपियन, ईश मेहता ने मेहनत के दम पर ऐसे जीता ब्रॉन्ज मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.