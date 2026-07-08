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हरियाणा में 'डॉलर वाला दूल्हा', सालियों ने मजाक में मांगा था विदेशी शगुन, जीजा ने अमेरिकी करेंसी से निभाई जूता चुराई की रस्म

unique wedding in Haryana ( ETV Bharat )

जींद: शादियों में दूल्हे के गले में नोटों के हार और सालियों द्वारा जूता-छुपाई की रस्म में मोटी रकम वसूलना आम बात है, लेकिन जींद के एक दूल्हे ने इस रस्म को ऐसा यादगार बनाया कि हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है. जींद का 'डॉलर वाला दूल्हा' इस समय सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. ​दूल्हे राजा ने हिसार पहुंचकर सालियों की एक छोटी सी डिमांड पर भारतीय रुपयों की जगह सीधे अमेरिकी डॉलर की झड़ी लगा दी. ​साली ने मजाक में कहा, जीजा ने कर दिया सच: ​मिली जानकारी के अनुसार, जींद के गांधी नगर निवासी लोकेश गर्ग की शादी हिसार की रहने वाली ईशा जैन के साथ हुई. शादी से पहले बातचीत के दौरान सालियों ने जीजा लोकेश से मजाक-मजाक में कह दिया था कि "जीजा जी, जूता-छुपाई की रस्म में हमें इंडियन करेंसी नहीं, बल्कि डॉलर चाहिए." ​सालियों ने तो ये बात हंसी-मजाक में कही थी, लेकिन जीजा लोकेश को इससे आइडिया आया और शादी को हमेशा के लिए यादगार बनाने की सोची. लोकेश गर्ग की कपड़ों की दुकान है और उन्होंने रुपये देकर डॉलर एक्सचेंज करवाए थे. हरियाणा में 'डॉलर वाला दूल्हा', सालियों ने मजाक में मांगा था विदेशी शगुन, जीजा ने अमेरिकी करेंसी से निभाई जूता चुराई की रस्म (ETV Bharat)