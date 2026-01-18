धमतरी में अनोखी शादी, भागवत कथास्थल बना मंडप, रुक्मिणी विवाह प्रसंग बना साक्षी, वार्डवासी बने बाराती
धमतरी में भागवत कथा के दौरान रुक्मिणी विवाह का प्रसंग आया तो एक जोड़े की असली शादी हुई. छत्तीसगढ़ी संस्कृति की सारी रस्में निभाई गई.
धमतरी: जिले में एक अनोखी और धार्मिक आस्था से जुड़ी शादी देखने को मिली, जहां श्रीमद् भागवत कथा के दौरान एक जोड़े ने सात फेरों के साथ विवाह रचाया. यह विवाह कथा के छठवें दिन रुक्मिणी विवाह प्रसंग के अवसर पर हुआ. सनातन परंपरा के अनुसार रुक्मिणी विवाह के दिन विवाह होना अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है. इसी मान्यता के तहत दूल्हा-दुल्हन ने भगवान श्रीकृष्ण को साक्षी मानकर दांपत्य जीवन में प्रवेश किया.
कथा स्थल बना विवाह मंडप
दरअसल, धमतरी शहर के जालमपुर वार्ड में वार्डवासियों की ओर से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया था. इस कथा का वाचन धमतरी की प्रसिद्ध कथा वाचिका देवी भूमिका द्वारा किया जा रहा था. कथा के छठवें दिन रुक्मिणी विवाह प्रसंग आया, जिसे खास बनाने के लिए कथा स्थल को विवाह मंडप की तरह सजाया गया.
छत्तीसगढ़ी परंपरा से हुआ विवाह
कथा के दौरान जो मंडप बनाया गया वहां छत्तीसगढ़ी संस्कृति और परंपराओं का पूरी तरह पालन किया गया. मड़वा, चुलमाटी, तेल-हल्दी, मायन, टिकावन और बारात जैसी सभी रस्में निभाई गईं. जब बारात मंडप पहुंची तो भजनों और पारंपरिक विवाह गीतों पर वार्डवासी झूम उठे. पूरा माहौल भक्तिमय और उल्लास से भरा हुआ था.
विधि-विधान से हुआ विवाह
इस अनोखे विवाह में दूल्हा प्रतीक देवांगन (ग्राम बेलर) और दुल्हन माधुरी देवांगन (ग्राम अछोटा) का मंत्रोच्चार के साथ विधिवत विवाह कराया गया. मंडप में दूल्हा-दुल्हन ने सात फेरे लिए और सिंदूरदान की रस्म भी पूरी की गई. विवाह के बाद वार्डवासियों ने बारी-बारी से नवदंपती को आशीर्वाद दिया.
भगवान श्रीकृष्ण के दरबार में विवाह होना सौभाग्य का विषय है. पूरे विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ यह विवाह कराया गया, जो नवदंपती के सुखद भविष्य का संकेत है. -पंडित त्रिभुवन, कथा वाचिका के पिता
कम खर्च, ज्यादा संस्कार का संदेश
जालमपुर वार्डवासी भागवत देवांगन ने बताया कि आमतौर पर विवाह कई दिनों तक चलता है, लेकिन यहां भागवत कथा के दौरान एक ही दिन में सभी रस्में विधिविधान से की गईं. उन्होंने कहा कि आज के समय में विवाह में अनावश्यक खर्च बढ़ गया है, जबकि इस तरह धार्मिक वातावरण में सादगी से विवाह करना समाज के लिए एक अच्छा संदेश है.
परिवार और समाज में खुशी
दुल्हन की बड़ी बहन काजल देवांगन ने कहा कि वह अपनी बहन का कन्यादान करने खुद कथा स्थल पहुंचीं. विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और हर रस्म को बारीकी से निभाया गया. वहीं महिला मंडल की सदस्य ममता पटेल ने बताया कि जिस तरह द्वारिकाधीश में भगवान श्रीकृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ था, उसी तरह जालमपुर वार्ड को द्वारिका के रूप में सजाया गया था.