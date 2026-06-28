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बारिश के लिए भिमाल पेन की हुई शादी, महुआ पेड़ के नीचे निभाई गई हल्दी की रस्में

मान्यता है कि महुआ पेड़ के नीचे भिमाल पेन की शादी कराने से बारिश शुरू हो जाती है.

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महुआ पेड़ के नीचे निभाई गई हल्दी की रस्में (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 7:25 PM IST

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कांकेर: रुठा मानसून इस बार किसानों पर कहर बनकर टूट रहा है. बड़ी मुश्किल से बीज और खाद का जुगाड़ कर किसान खरीफ की फसल बोने को तैयार हुआ, तो अब सूखे ने उसकी हिम्मत तोड़ दी है. अब ऐसे में रुठे हुए मानसून को मनाने और बारिश करवाने के लिए आदिवासी समाज, अपनी परंपरा अनुसार पूजा पाठ में जुट गया है. इसके लिए भिमाल पेन (आदिवासियों के देवता) की शादी कराई जा रही है. घने जंगल के बीच महुआ पेड़ के नीचे ये शादी हो रही है. इस शादी में गांव के लोग सज संवरकर पहुंच रहे हैं.

आम शादियों में निभाई जाने वाली रस्मों की तरह ही भिमाल पेन देव की शादी में भी सभी रीति रिवाज निभाएं जा रहे हैं. यहां पर फर्क बस ये रहा कि दूल्हा यहां घोड़ी पर चढ़कर नहीं आया और न ही शादी के लिए कोई मैरिज हॉल बुक किया गया. शादी प्रकृति के खुले आंगन में संपन्न कराई गई. गांव के लोग खुशी से झूमते हुए इस शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे.

कांकेर में बारिश के लिए रस्म (ETV BHARAT)

क्या है मान्यता

मान्यता है कि जब वर्षा काल में बारिश नहीं होती और आकाल जैसे हालत बनने लगते हैं, तब भिमाल पेन की शादी जंगल में महुआ पेड़ के नीचे कराई जाती है. भिमाल पेन की शादी कराने से बारिश शुरू हो जाती है और किसान अपने खेतों में बीज बोने लगते हैं. भिमाल पेन देवता को खुश करने के लिए गांव की महिलाएं और बेटियां पारंपरिक गीतों से उनका आह्वान करती हैं और लोकगीत गाती हैं. जिस महुआ पेड़ के नीछे शादी होनी होती है, वहां पर एक मंडप भी बनाया जाता है. इस मंडप के नीचे हल्दी की रस्में निभाई जाती हैं. ये सारी रस्में गांव के गायता (स्थानीय पुजारी) विधि विधान से निभाते हैं.

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महुआ पेड़ के नीचे निभाई गई हल्दी की रस्में (ETV Bharat)

ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते पहुंचते हैं लोग

विवाह के दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर गांव वाले नाचते गाते हैं, जैसे किसी आम बारात में लोग नाचते गाते शादी के मंडल तक पहुंचते हैं. गांव वाले बताते हैं कि सदियों ये विशेष परंपरा चली आ रही है. आज भी आदिवासी समाज के लोग मुसीबत के वक्त उन परंपराओं का पालन करते हैं. गांव वाले कहते हैं कि जब वो विधि विधान से इस परंपरा को निभाते हैं तो बारिश जरुर होती है.

भिमाल पेन को वर्षा, कृषि और समृद्धि का देवता माना जाता है. उनकी आराधना से समय पर बारिश होती है, खेतों में हरियाली आती है और किसानों के घर खुशहाली बनी रहती है: सियाराम पुड़ो, ब्लॉक अध्यक्ष पखांजूर, सर्व आदिवासी समाज

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महुआ पेड़ के नीचे निभाई गई हल्दी की रस्में (ETV Bharat)

यह परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल और जमीन के प्रति आदिवासी समाज की जिम्मेदारी और सम्मान का प्रतीक भी है. पीढ़ियों से चली आ रही यह अनूठी रस्म आज भी युवाओं को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का काम कर रही है: सामाजिक सदस्य, पखांजूर

प्रकृति के पुजारी और रक्षक होते हैं आदिवासी

आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति के पुजारी रहे हैं. उनकी पूजा विधि जहां खास होती है वहीं प्रकृति से जुड़ी हुई होती है. महुआ के पेड़ के नीचे होने वाली ये अनोखी शादी इस बात का प्रतीक है, कि आदिवासी समाज सिर्फ जंगल के संसाधनों का सीमित इस्तेमाल ही नहीं करती बल्कि उसकी पूजा और उसके सुरक्षा संरक्षण का भी काम करती है.

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