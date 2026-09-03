गणित सिखाने के लिए शिक्षिका का अनोखा नवाचार, लूडो कुर्सी दौड़ से करवाती हैं पढ़ाई , मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान
दुर्ग के हनोदा सरकारी स्कूल में अनोखा नवाचार हुआ है.यहां बच्चे खेल-खेल में गणित सीखते हैं. अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 3, 2026 at 10:56 PM IST
दुर्ग : दुर्ग जिले के हनोदा सरकारी मिडिल स्कूल की गणित कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कम रहती थी.क्लास में सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे ही दिखते थे.लेकिन यहां पढ़ाने वाली शिक्षिका ने ऐसा नवाचार किया अब पूरी क्लास बच्चों से भरी रहती है.आज के समय में हनोदा सरकारी स्कूल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है.
मैथ्स पार्क से बच्चों की पढ़ाई
गणित कक्षा में बच्चों की संख्या बढ़ाने का श्रेय यहां की शिक्षिका डॉ. प्रज्ञा सिंह को जाता है. जो बच्चों को किताबों से नहीं, बल्कि खेल-खेल में गणित सिखाती हैं. मैथ्स पार्क में बच्चे कुर्सी दौड़ लगाते हैं, क्लासरूम में लूडो और सांप-सीढ़ी खेलते हैं और इसी खेल के बीच जोड़, घटाव, कोण और पूर्णांक जैसे कठिन टॉपिक आसानी से सीख जाते हैं.
छात्रा के सवाल से मिला आइडिया
एक दिन डॉ. प्रज्ञा बच्चों को त्रिभुज के अंत: कोणों का योग पढ़ा रही थीं. तभी कक्षा में मौजूद एक मानसिक दिव्यांग बच्ची ने हाथ हिलाकर कहा कि देखो ना मैडम, मोरो चंदा बन गये, यानी मेरा चांद भी बन गया. इसी मासूम की बात से उनके दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक किया,क्यों न गणित को एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए.इसके बाद उन्होंने गणित को रोचक बनाने पर काम करना शुरु किया.सबसे पहले केवल एक प्रोजेक्ट तैयार किया.लेकिन जब बच्चों का रुझान पढ़ाई की ओर बढ़ा तो कई प्रोजेक्ट बन गए.आगे चलकर उन्होंने अपने खर्च पर स्कूल में ही मैथ्स पार्क बनवा दिया.
मैं गणित की शिक्षिका हूं इसके लिए मैंने गणित के लिए खेलों को डेवलेप किया,ताकि बच्चे खेलते हुए गणित सीख सके.मुझे इस मेथड को तैयार करने के लिए 15 साल की मेहनत लगी.2010 से मैं इस स्कूल में आई हूं.इसके बाद 2016 में मैंने मैथ लैब बनाया.इसके लिए 1 टीएलएम बनाया.फिर जब 100 टीएलएम हो गए तो कबाड़ रखने वाले रूम में सभी को समाहित किया.इसके लिए मैंने अपने वेतन से ही सारी चीजों को तैयार करवाया है - डॉ. प्रज्ञा सिंह,शिक्षका, हनोदा मिडिल स्कूल
अपने खर्च पर तैयार करवाया मैथ्स पार्क
इसके बाद उन्होंने अपने खर्च पर मैथ्स पार्क, एडवांस मैथ्स लैब और गणित आधारित गेम्स तैयार कराए. फर्श और दीवारों पर पूर्णांक, घातांक के शतरंज, अभाज्य संख्याओं की छलनी, लूडो से जोड़ और कुर्सी दौड़ से गणित सिखाने का अनोखा तरीका शुरू किया. नतीजा ऐसा आया कि गणित में बच्चों के परिणाम शत-प्रतिशत तक पहुंचने लगे. हर साल ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा में बच्चों का चयन होने लगा. एक साल तो चार बच्चों का चयन हुआ और पांच बच्चों ने 100 प्रतिशत अंकों के साथ आठवीं की परीक्षा पास की.
मैडम खेल-खेल में गणित सिखाती हैं, इसलिए जो विषय पहले मुश्किल लगता था, अब वही सबसे आसान लगता है-ऋषभ, छात्र
2025 में मिल चुका है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार
आपको बता दें कि डॉ. प्रज्ञा सिंह को 2025 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिल चुका है .अब उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य एवं नवाचार के लिए प्रतिष्ठित स्मृति पुरस्कार के लिए चुना गया है.
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