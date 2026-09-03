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गणित सिखाने के लिए शिक्षिका का अनोखा नवाचार, लूडो कुर्सी दौड़ से करवाती हैं पढ़ाई , मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान

दुर्ग : दुर्ग जिले के हनोदा सरकारी मिडिल स्कूल की गणित कक्षा में छात्रों की उपस्थिति कम रहती थी.क्लास में सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे ही दिखते थे.लेकिन यहां पढ़ाने वाली शिक्षिका ने ऐसा नवाचार किया अब पूरी क्लास बच्चों से भरी रहती है.आज के समय में हनोदा सरकारी स्कूल की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है.

मैथ्स पार्क से बच्चों की पढ़ाई

गणित कक्षा में बच्चों की संख्या बढ़ाने का श्रेय यहां की शिक्षिका डॉ. प्रज्ञा सिंह को जाता है. जो बच्चों को किताबों से नहीं, बल्कि खेल-खेल में गणित सिखाती हैं. मैथ्स पार्क में बच्चे कुर्सी दौड़ लगाते हैं, क्लासरूम में लूडो और सांप-सीढ़ी खेलते हैं और इसी खेल के बीच जोड़, घटाव, कोण और पूर्णांक जैसे कठिन टॉपिक आसानी से सीख जाते हैं.

मिल चुका है राष्ट्रीय सम्मान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रा के सवाल से मिला आइडिया

एक दिन डॉ. प्रज्ञा बच्चों को त्रिभुज के अंत: कोणों का योग पढ़ा रही थीं. तभी कक्षा में मौजूद एक मानसिक दिव्यांग बच्ची ने हाथ हिलाकर कहा कि देखो ना मैडम, मोरो चंदा बन गये, यानी मेरा चांद भी बन गया. इसी मासूम की बात से उनके दिमाग में एक नया आइडिया क्लिक किया,क्यों न गणित को एक्टिविटी बेस्ड बनाया जाए.इसके बाद उन्होंने गणित को रोचक बनाने पर काम करना शुरु किया.सबसे पहले केवल एक प्रोजेक्ट तैयार किया.लेकिन जब बच्चों का रुझान पढ़ाई की ओर बढ़ा तो कई प्रोजेक्ट बन गए.आगे चलकर उन्होंने अपने खर्च पर स्कूल में ही मैथ्स पार्क बनवा दिया.