जैसलमेर की सरहद पर पौधों से साकार ‘भारत’: BSF परिसर में उभरा तिरंगे वाला नक्शा
बीएसएफ जवान, प्रशासन, वन विभाग, स्कूली विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया.
Published : August 21, 2026 at 6:33 PM IST
जैसलमेर: सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद जवानों ने धरती पर भारत की तस्वीर को पौधों से सजाकर पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया. यहां भारत का पूरा नक्शा पौधों से तैयार किया गया, जो बड़ा होने के साथ आने वाली पीढ़ियों को संदेश देगा कि देश की सीमाओं की रक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी अपनी धरती और पर्यावरण की रक्षा है.
स्वर्णनगरी में हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 77वें जिला स्तरीय वन महोत्सव किया गया. सीमा सुरक्षा बल के सेक्टर साउथ परिसर में बीएसएफ जवानों, जिला प्रशासन, वन विभाग, स्कूली विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संगठनों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया. जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल और बीएसएफ डीआईजी महेश कुमार नेगी ने पीपल पूजन और पौधरोपण से शुरू की. इस आयोजन की सबसे खास तस्वीर परिसर में तैयार किया भारत का विशाल नक्शा, जिसे अलग-अलग देशी प्रजातियों के पौधे लगाकर आकार दिया गया.
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अलग अलग रंगों के फूल आएंगे: इसके पीछे उप वन संरक्षक एवं आईएफएस कुमार शुभम की अनूठी सोच रही. उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं, बल्कि पौधों के जरिए देशभक्ति और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ना था. भारत के नक्शे में तिरंगे की छटा दिखाने के लिए अलग-अलग रंगों और प्रजातियों के पौधों का चयन किया गया. केसरिया रंग के लिए गुलमोहर और रोहिड़ा, सफेद के लिए चंपा, हरे के लिए नीम, खेजड़ी समेत अन्य देशी प्रजातियों के पौधे लगाए. इनके बढ़ने के साथ यह नक्शा भविष्य में अधिक खूबसूरत और जीवंत दिखेगा. यह प्रयोग मियावाकी तकनीक के माध्यम से किया गया. कम जगह में अधिक संख्या में पौधों को ऐसे लगाया कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र घने हरित क्षेत्र का रूप ले सके.
पर्यावरण संरक्षण का संदेश: महोत्सव के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. विद्यार्थियों ने संगीत, गायन और नाट्य प्रस्तुतियों से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. वन विभाग और बीएसएफ अधिकारियों ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया. उप वन संरक्षक कुमार शुभम, डीएफओ देवेंद्र सिंह, डीएफओ चंद्रपाल सिंह आदि मौजूद रहे.
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