अनोखी परंपरा : मेंढक मेंढकी की शादी में झूमा पूरा गांव, जानिए किसके लिए बजी शहनाई
सूरजपुर में अच्छी बारिश के लिए ग्रामीणों ने अनोखी परंपरा निभाई. इस परंपरा को निभाने के लिए पूरा गांव एकजुट हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 8, 2026 at 3:43 PM IST
सूरजपुर : किसानों के लिए बारिश खुशी लाती है.बारिश के समय प्रकृति का रंग पूरी तरह निखर जाता है.हरे भरे वन और कल-कल करती नदियां लोगों को अपनी ओर खींचती है.आज के आधुनिक युग में भी अच्छी बारिश के लिए पुरानी परंपरा और रीति रिवाज निभाए जाते हैं,ऐसी ही एक परंपरा का निर्वहन सूरजपुर में हुआ.
अच्छी बारिश के लिए निभाई गई परंपरा
सूरजपुर जिले में अच्छी बारिश की कामना को लेकर एक अनोखी परंपरा देखने को मिली. बारिश में हो रही देरी और खेती-किसानी की चिंता ने ग्रामीणों को परेशानी में डाल दिया था.इसलिए ग्रामीणों ने अच्छी बारिश के लिए सदियों पुरानी परंपरा को एक बार फिर निभाया. ग्रामीणों ने इंद्रदेव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मेंढक और मेंढकी का पूरे रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह कराया.इस अनोखी शादी में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और पूरे आयोजन को पारंपरिक विवाह की तरह धूमधाम से संपन्न कराया गया.
दूल्हा दुल्हन की तरह सजे मेंढक मेंढकी
शादी के दौरान मेंढक मेंढकी को दूल्हा-दुल्हन की तरह सजाया गया .इसके बाद बाजे-गाजे के साथ बारात निकाली गई, जिसमें ग्रामीण जमकर नाचे-गाए. महिलाओं ने मंगल गीत गाए तो वहीं युवाओं और बच्चों ने भी इस अनूठे आयोजन का भरपूर आनंद लिया. विवाह की सभी रस्में विधि-विधान से पूरी कराई गईं और अंत में नवविवाहित जोड़े का आशीर्वाद लेकर अच्छी बारिश की प्रार्थना की गई. ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है.
ऐसी मान्यता है कि मेंढक-मेंढकी का विवाह कराने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं .इसके बाद क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है. इस वर्ष अब तक अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसान चिंतित हैं, क्योंकि धान की बुआई सहित अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं. ऐसे में ग्रामीणों ने धार्मिक आस्था और लोक परंपरा के अनुसार यह आयोजन किया है- ग्रामीण
ग्रामीणों को उम्मीद है कि इंद्रदेव उनकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे और जल्द ही जिले में अच्छी बारिश होगी. बारिश से किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटेगी और खेती-किसानी का काम अच्छी तरह से संपन्न हो जाएगा. फिलहाल ये अनोखा विवाह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है.
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