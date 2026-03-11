ETV Bharat / state

Sheetala Saptami : वर्षों पुरानी अनूठी परंपरा, यहां जिंदा शख्स की निकाली शव यात्रा

राजस्थान के भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी पर निभाई गई अनूठी परंपरा. जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाकर निकाली शव यात्रा. जानिए पूरी कहानी...

Symbolic Funeral Procession
जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाकर निकाली शव यात्रा (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 11, 2026 at 6:48 PM IST

5 Min Read
भीलवाड़ा: राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की एक ऐसी अनोखी परंपरा, जिसका निर्वहन पिछले करीब 80 वर्षों से किया जा रहा है. इस परंपरा का लोगों को होली से भी ज्यादा इंतजार रहता है, जहां शीतला सप्तमी के दिन एक जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाकर पूरे शहर में उसकी शव यात्रा निकाली जाती है. इस दौरान ढोल-नगाड़ों और गाजे-बाजे के साथ रंग-गुलाल उड़ाते हुए यह जुलूस शहर में घूमता है और अंत में तय स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से उसका अंतिम संस्कार भी किया जाता है.

उससे पहले अर्थी पर लेटा युवक अचानक उठकर वहां से भाग जाता है. खास बात यह है कि इस मुर्दे की सवारी में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है. भीलवाड़ा जिले में बुधवार को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया गया, जहां शव यात्रा के दौरान पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहता है, ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो.

भीलवाड़ा की अनूठी परंपरा, देखिए और सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara)

वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात भीलवाड़ा शहर में शीतला सप्तमी के अवसर पर पिछले लगभग 80 वर्षों से 'मुर्दे की सवारी' की यह अनोखी परंपरा निभाई जा रही है. होली के सात दिन बाद शीतला सप्तमी के दिन निकलने वाली इस सवारी की शुरुआत शहर की चित्तौड़ वालों की हवेली से होती है. यहां एक युवक को अर्थी पर लेटाया जाता है और ढोल-नगाड़ों के साथ मुर्दे की सवारी शुरू होती है. शव यात्रा के दौरान अर्थी पर लेटा युवक कभी उठकर बैठ जाता है, कभी उसका हाथ बाहर निकल आता है तो कभी वह लेटे-लेटे पानी पी लेता है. इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए भीलवाड़ा ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और रंग-गुलाल उड़ाते हुए जुलूस के साथ आगे बढ़ते हैं.

इस दौरान फब्तियों और मजाक का दौर भी चलता है, जिसके चलते इस सवारी में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रखा गया है. यह सवारी रेलवे स्टेशन चौराहा, गोलप्याऊ चौराहा और भीमगंज थाना होते हुए पुराना भीलवाड़ा शहर में बड़े मंदिर पहुंचती है. यहां पहुंचते ही अर्थी पर लेटा युवक नीचे कूदकर भाग जाता है और प्रतीक के तौर पर अर्थी का बड़ा मंदिर के पीछे दाह संस्कार कर दिया जाता है. इससे पहले पुराने भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी से एक दिन पहले रात में 'इलाजी का स्वांग' और रात्रि जागरण का भी आयोजित किया जाता है.

पद्मश्री बहरूपिया कलाकार जानकीलाल भांड का कहना है कि भीलवाड़ा में होली के दिनों में कई तरह की पारंपरिक गतिविधियां होती हैं और उनमें से मुर्दे की सवारी एक खास परंपरा है. चित्तौड़ वालों की हवेली से शुरू होकर यह सवारी बाजार, स्टेशन चौराहा, गोलप्याऊ, सरकारी दरवाजा और गुलमंडी से होते हुए बड़े मंदिर के पीछे श्मशान स्थल तक पहुंचती है. वहां प्रतीकात्मक रूप से मुर्दे का दाह संस्कार किया जाता है और फिर सभी लोग आपस में मिलकर कार्यक्रम का समापन करते हैं.

इस दौरान शहर में भारी मात्रा में पुलिस का जाब्ता तैनात रहता है. भीलवाड़ा जिले में शीतला सप्तमी का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. इस दिन जिला कलेक्टर की तरफ से भी अवकाश घोषित रहता है. वहीं, वरिष्ठ समाजसेवी मुरली मनोहर सेन ने कहा कि भीलवाड़ा में वर्षों से यह परंपरा चल रही है. इसकी शुरुआत सिर्फ लोगों को हंसी टिटौली के उद्देश्य से ही की गई थी, जो आज भी अनवरत जारी है. जिसमें लोग रंग गुलाल उड़ाते हुए एक दूसरे को होली व शीतला सप्तमी की बधाई देते हैं.

महिलाओं का प्रवेश वर्जित : जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लेटाकर शीतला सप्तमी के त्योहार के दिन निकाली जाने वाली शव यात्रा में महिलाओं का प्रवेश वर्जित रहता है. इस शव यात्रा (मुर्दे की सवारी) में सबसे ज्यादा युवा शिरकत करते हैं और रंग गुलाल उड़ाते हैं. इस दौरान युवा फवतियां व व्यंग्य करते हैं. ऐसे में महिलाओं का दूर रहना ही लाजमी है. इसी के चलते महिला इन शव यात्रा में शामिल नहीं होती है.

शव यात्रा की शुरुआत क्यों हुई ? : समाजसेवी मुरली मनोहर सेन के अनुसार भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है. इस बार मंगलवार को शीतला सप्तमी थी, लेकिन मंगलवार को शीतला माता की पूजा-अर्चना करना मेवाड़ में लोग उचित नहीं मानते हैं. इसलिए यह त्योहार बुधवार को मनाया गया. इसकी शुरुआत में उद्देश्य सिर्फ लोगों को हंसी टिटौली व होलिका के होने वाले पति इलोजी की याद में यह सवारी निकाली जाती है, क्योंकि होलिका की मौत के बाद भी इलोजी अविवाहित रहे. वहीं, जिस तरह ब्यावर जिला मुख्यालय पर होली के दूसरे दिन बादशाह की सवारी निकलती है, उसी प्रकार भीलवाड़ा में शीतला सप्तमी के दिन मुर्दे की सवारी निकाली जाती है. यह वर्षों पुरानी परंपरा है जो आज भी निभाई गई.

