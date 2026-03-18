माण्डल कस्बे में निभाई गई 412 साल पुरानी परंपरा, रुई का चोला ओढ़ पुरुषों ने किया नाहर नृत्य
माण्डल कस्बे रंग तेरस के दिन नाहर नृत्य का आयोजन होता है.
Published : March 18, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : March 18, 2026 at 8:36 AM IST
भीलवाड़ा: जिले के माण्डल कस्बे में वर्षों से चले आ रही नाहर नृत्य की परंपरा रविवार मंगलवार देर रात 10 बजे शुरू हुई, जो मध्य रात्रि तक चलती रही. नाहर नृत्य के कार्यक्रम में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया, माण्डल विधायक उदयलाल भड़ाना, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे.
राजस्थान लोक कला केंद्र मांडल के अध्यक्ष रमेश बूलिया कहते हैं कि यह नाहर नृत्य समारोह नरसिंह अवतार का रूप है. 1614 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह शाहजहां के समय से चला आ रहा है. शाहजहां जब मेवाड़ छोड़कर वापस दिल्ली जा रहा था, उस समय माण्डल गांव वालों ने अपने नरसिंह अवतार का प्रदर्शन कर शाहजहां को खुश किया था. रंग तेरस के दिन 1614 ई से यह नाहर नृत्य का कार्यक्रम आज तक लगातार आयोजित हो रहा है. इस बार 412वां नाहर नृत्य मनाया गया.
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इस दिन घरों में तरह-तरह की मिठाइयां और पकवान बनाए गए. रंग तेरस के दिन सुबह से ही रंग खेला गया. दिन में बेगम और बादशाह की सवारी निकली गई. यह सवारी तहसील कार्यालय पहुंची और तहसीलदार को रंग गुलाल लगाया गया. यह नृत्य केवल राम और राज के सामने ही होता है. नाहर बनाने के लिए चार पुरुष कलाकारों पर तीन किलोग्राम रुई का चोला पहनाकर शेर के जैसे दो कानों पर सिंग लगाए जाते हैं. पूरा स्वांग किया जाता है. यह सभी कलाकार माली समाज के होते हैं. फिर यह वाद्य यंत्र की धुन पर नाचते हैं. इस नृत्य को देखने देश व प्रदेश से काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं.
माण्डल महोत्सव 2026 ~ pic.twitter.com/P16YePqgdm— Satish Poonia (@DrSatishPoonia) March 17, 2026