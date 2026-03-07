ETV Bharat / state

होली के बाद छत्तीसगढ़ में अनोखी परंपरा, इस गांव के पुरुष पकड़ते हैं मछली केकड़े, महिलाएं करती हैं खरगोश दौड़

छत्तीसगढ़ में कई तरह की परंपराएं देखने को मिलती है. होली के तीन दिन बाद एमसीबी के गांव में अनोखी परंपरा निभाई जाती है.

Unique tradition after Holi in MCB
होली के बाद अनोखी परंपरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 7, 2026 at 6:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: होली रंगों का त्यौहार है. पूरे देश में इसे लोग उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं. छत्तीसगढ़ में यह त्यौहार के कई रंग देखने को मिल रहे हैं जिसमें होली खत्म होने के बाद भी यहां कई अनोखी परंपराएं निभाई जाती है. इस कड़ी में एमसीबी जिले के ग्राम बैरागी में होली के तीसरे दिन मनाई जाने वाली एक अनोखी परंपरा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है. यहां हर साल ग्रामीणों द्वारा एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जो अब गांव की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है. इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए आसपास के कई गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

होली के तीन दिन बाद अनोखी परंपरा

होली के तीसरे दिन गांव के पुरुष और महिलाएं अलग-अलग समूह बनाकर जंगल और नदी की ओर निकल पड़ते हैं. पुरुष जंगल में जाकर खरगोश और गिलहरी पकड़ने की कोशिश करते हैं, जबकि महिलाएं नदी में उतरकर मछली और केकड़े पकड़कर लाती हैं. कुछ ही देर में पूरा गांव उत्साह और उत्सव के माहौल में डूब जाता है.जब सभी ग्रामीण अपने-अपने शिकार या पकड़ी हुई चीजों के साथ गांव के मैदान में पहुंचते हैं, तब इस अनोखी प्रतियोगिता की शुरुआत होती है.

बैरागी गांव की अनोखी परंपरा (ETV BHARAT)

पुरुष पकड़ते हैं मछली, महिलाएं करती हैं खरगोश दौड़

मैदान में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर इस परंपरागत आयोजन का आनंद लेते हैं.इस प्रतियोगिता की सबसे दिलचस्प कड़ी तब शुरू होती है, जब महिलाओं द्वारा पकड़ी गई मछलियों और केकड़ों को पहले एक तालाबनुमा पानी में छोड़ दिया जाता है. इसके बाद पुरुष उस पानी में उतरकर मछलियों और केकड़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं. इसके बाद महिलाओं की बारी आती है. मैदान में एक बड़ा घेरा बनाया जाता है और उसके चारों ओर महिलाएं खड़ी हो जाती हैं. इसके बाद जंगल से लाया गया खरगोश बीच में छोड़ दिया जाता है. जैसे ही खरगोश को छोड़ा जाता है, महिलाएं उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती हैं. यह दृश्य बेहद रोमांचक और मनोरंजक होता है. ग्रामीणों के बीच इसे लेकर खूब उत्साह और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है. इस बार प्रतियोगिता के दौरान एक महिला खरगोश को पकड़ने में सफल रही, जबकि दूसरी बार छोड़े जाने पर खरगोश काफी देर तक महिलाओं को दौड़ाता रहा. बहुत मुश्किल से खरगोश पकड़ में आया.

Fishing competition at Bairagi village of MCB
एमसीबी के बैरागी गांव में मछली पकड़ प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और हर साल इसे उसी उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जाता है. इस प्रतियोगिता के कुछ खास नियम भी बनाए गए हैं. यदि कोई महिला खरगोश पकड़ते समय उसके द्वारा काट ली जाती है, तो उसे एक हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ता है. इसी तरह अगर कोई पुरुष मछली या केकड़ा पकड़ते समय उसके द्वारा काट लिया जाता है, तो उसे भी एक हजार रुपये का दंड देना पड़ता है- रामजनम,ग्रामीण

इस आयोजन का उद्देश्य केवल परंपरा, मनोरंजन और आपसी मेल-मिलाप को बनाए रखना है- देवी जीत, ग्रामीण

Women catch rabbits
महिलाएं पकड़ती हैं खरगोश (ETV BHARAT)

जीवों का रखा जाता है ध्यान

इस आयोजन में जीवों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है. कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पकड़े गए खरगोश को दोबारा जंगल में छोड़ दिया जाता है. इस अनोखे आयोजन के साथ ही गांव में मनाए जा रहे होली उत्सव का औपचारिक समापन भी किया जाता है. यही कारण है कि हर साल यह परंपरा ग्रामीणों के उत्साह और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बनकर सामने आती है.

Rabbit race tradition in MCB
खरगोश दौड़ की परंपरा (ETV BHARAT)

कवर्धा शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमोशन पर एक्शन, दो कर्मचारियों पर गिरी गाज, पदोन्नति रद्द

महिला सशक्तिकरण की मिसाल: एमसीबी में महिलाओं के हाथों में प्रशासनिक बागडोर

TAGGED:

TRADITION IN MCB AFTER HOLI
FISHING AND RABBIT RACING
मछली पकड़ खरगोश दौड़
एमसीबी बैरागी गांव
UNIQUE TRADITION OF MANENDRAGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.