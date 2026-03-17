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जीनगर समाज की कोड़ामार होली : पुरुषों ने महिला पर उड़ेला रंग तो महिलाओं ने पुरुषों पर बरसाए कोड़े

कोड़ामार होली को देखने के लिए मकानों की छतों और मुख्य मार्ग के दोनों ओर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

भीलवाड़ा में कोड़ामार होली
भीलवाड़ा में कोड़ामार होली (ETV Bharat Bhilwara)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 4:55 PM IST

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भीलवाड़ा: कड़ाव में भरे रंगीन पानी से डोलची मारते पुरुष और उन पर कोड़ों की बौछार करती महिलाएं. ढोल और डीजे की धुन पर नाचते युवा और मस्ती में सराबोर लोग, यह अनोखा नजारा रंग तेरस के अवसर पर मंगलवार को भीलवाड़ा के गुलमंडी स्थित सर्राफा बाजार में देखने को मिला. यहां जीनगर समाज की पारंपरिक रंग कोड़ामार होली पूरे उत्साह और उल्लास के साथ खेली गई. करीब 200 वर्षों से चली आ रही इस अनूठी परंपरा में बड़े कड़ाव में चार चरणों में हजारों लीटर पानी, गुलाबी रंग और गुलाब की पंखुड़ियां डाली जाती हैं. इसके बाद घंटों तक रंग और कोड़ों के बीच हंसी-ठिठोली के साथ होली खेली जाती है. इस खास आयोजन को देखने के लिए सर्राफा बाजार में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं.

जीनगर समाज समिति अध्यक्ष कैलाश जीनगर ने बताया कि भीलवाड़ा में जीनगर समाज की यह एक अनूठी परंपरा है. होली के 13वें दिन रंग तेरस पर आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाएं कोड़े बरसाती हैं और पुरुष रंगीन पानी की बौछार करते हैं. इस आयोजन का उद्देश्य सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को जीनगर समाज आज भी पूरे उत्साह और नियम के साथ जीवित रखे हुए हैं. इस दौरान पूरा बाजार भी सहयोग करता है और व्यापारी भी इस आयोजन का आनंद लेते हैं.

भीलवाड़ा में खेली गई कोड़ामार होली. (ETV Bharat Bhilwara)

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कड़ाव की सुरक्षा के लिए चलाती हैं कोड़े : सर्राफा बाजार में जीनगर समाज समिति के तत्वावधान में बड़े कड़ाव में गुलाबी रंग घोला जाता है. इसके बाद महिलाएं कड़ाव की सुरक्षा के लिए हाथों में कपड़े के कोड़े लेकर खड़ी हो जाती हैं. वहीं, पुरुष और युवा डोलची से रंगीन पानी भरकर महिलाओं पर बौछार करते हैं. महिलाएं कड़ाव की रक्षा करते हुए पुरुषों पर जमकर कोड़े बरसाती हैं और इसी हंसी-मजाक के माहौल में यह अनोखी कोड़ामार होली खेली जाती है. कार्यक्रम दोपहर करीब दो बजे तक चला. इस दौरान कोड़ामार होली को देखने के लिए मकानों की छतों और मुख्य मार्ग के दोनों ओर दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

बड़े कड़ाव में घोला गया गुलाबी रंग
बड़े कड़ाव में घोला गया गुलाबी रंग (ETV Bharat Bhilwara)

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दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग : इस उत्सव को देखने भोपालगंज, शास्त्रीनगर, बापूनगर, आरके कॉलोनी, आरसी व्यास कॉलोनी, सुभाषनगर और चंद्रशेखर आजाद नगर सहित शहर की कई कॉलोनियों और बस्तियों से समाज के लोग यहां पहुंचे. कोड़ामार होली खेलने के बाद समाज के लोग और महिलाएं ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते-गाते हुए नागौरी गार्डन स्थित समाज के नोहरा पहुंचते हैं. यहां सभी एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं और पारंपरिक होली गीतों की प्रस्तुति होती है. इसके बाद शाम को सामूहिक स्नेहभोज का आयोजन किया जाता है.

पुरुषों को कोड़े मारतीं महिलाएं
पुरुषों को कोड़े मारतीं महिलाएं (ETV Bharat Bhilwara)

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होली खेल रही महिलाओं गीता देवी, कोमल और संतोष जीनगर ने बताया कि वे शादी के बाद से ही हर साल इस कोड़ामार होली में शामिल होती हैं और सभी लोग इसे भाई-बहन की तरह मिलकर खेलते हैं. उनके अनुसार यह परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और इसमें सभी रिश्तेदार सास, बहू, देवर और जेठ एक साथ भाग लेते हैं. साल में एक बार मिलने वाला यह अवसर महिलाओं को खुलकर आनंद लेने का मौका देता है.

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