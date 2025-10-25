बेलाउर सूर्य मंदिर में छठ पूजा की अनूठी परंपरा, मनोकामना सिक्का परंपरा में लोगों की गहरी आस्था
भोजपुर का बेलाउर सूर्य मंदिर जहां दूर दूर से लोग मन्नतें पूरी होने पर करने आते हैं छठ व्रत,अर्घ्य के दौरान सिक्का बांटने की परंपरा
Published : October 25, 2025 at 2:59 PM IST
भोजपुर: लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर बिहार समेत पूरे देश में उत्साह चरम पर है. श्रद्धालु भगवान सूर्य और छठी मां की पूजा में पूरी तन्मयता से जुटे है. ऐसे में हम आपको पटना से महज 75 किलोमीटर दूर और भोजपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रसिद्ध बेलाउर सूर्य मंदिर की महिमा के बारे में बताते हैं. मान्यता है कि यहां तालाब में छठ करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी हो जाती है.
भगवान सूर्य का दिव्य मंदिर :यहां भगवान सूर्य का ऐसा एक दिव्य मंदिर है जो पश्चिम मुखी है. इसकी मान्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर-दूर से लोग मन्नत पूरी होने की आस में पहुंचते हैं. यहां के विशाल भैरवानंद तालाब के बीचो-बीच भगवान भास्कर का यह सूर्य मंदिर बना है, जो अन्य मंदिरों से अलग महत्व रखता है.
छठ अर्घ्य के दौरान बांटे जाता है मनोकामना सिक्का :स्थानीय लोगों की मानें तो छठ अर्घ्य के दौरान यहां मनोकामना सिक्का बांटा जाता है. मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु उस सिक्के को आगामी छठ पूजा के दौरान वापस करते हैं. इसके लिए यहां हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है.
मौनी बाबा नाम के संत ने 1949 में बनवाया मंदिर : इस मंदिर के इतिहास को लेकर कृष्णकुमार रंजन ने बताया कि मौनी बाबा नाम के संत ने 1949 में इस मंदिर की स्थापना की थी. तबसे यहां छठ पूजा का सिलसिला जारी है.
बेलाउर में लाखों छठव्रतियों की उमड़ती है भीड़ : इस विशाल आयोजन में स्थानीय लोगों की हिस्सेदारी अहम रहती है. स्थानीय लोग बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की मदद करते हैं. छठ व्रती को कोई समस्या न हो, इसका ख्याल रखते हैं.मंदिर कमिटी के अध्यक्ष मधेश्वर शर्मा व कमिटी के सदस्य विनय ने बताया कि 1949 से यहां छठ व्रत मनाया जा रहा है.यहां करीब 2 से 3 लाख की भीड़ उमड़ती है.
कई राज्यों से लोग यहां करने आते हैं छठ : बिहार के अलावे एमपी,महाराष्ट्र,असम, यूपी से लोग छठ का व्रत करने यहां आते हैं. मंदिर के कमिटी द्वारा यहां छठ व्रत करने आने वाले श्रद्धालुओं के खरना के प्रसाद बनाने आये लकड़ी की सुविधा,मेडिकल की व्यवस्था कमिटी द्वारा की जाती है.
