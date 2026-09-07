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अनोखी परंपरा : बीमारी और दुखों को हरने वाले न्याय के देव भंगाराम, माता मावली मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के बाद हुए विदा

बस्तर अंचल में भंगाराम देव को न्याय के देव के रूप में पूजा जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मानसून के आगमन के साथ कृषि गतिविधियां तेज हो जाती हैं.किसान अच्छी फसल की उम्मीद के साथ खेती-किसानी में जुट जाते हैं.

बस्तर अंचल में न्याय के देव के रूप में पूजित भंगाराम देव के सम्मान में आयोजित होने वाली इस विशेष परंपरा को ‘भंगाराम विदाई’ के नाम से जाना जाता है. पांच दिनों तक चले विशेष पूजन-अर्चन के समापन पर रविवार को देव पुजारियों, देव समिति के सदस्यों और स्थानीय श्रद्धालुओं की उपस्थिति में देव को श्रद्धापूर्वक विदाई दी गई. मान्यता है कि भंगाराम देव क्षेत्रवासियों के दुख, पीड़ा, बीमारियां और संकट अपने साथ लेकर जाती हैं.साथ ही साथ क्षेत्र को सुख-समृद्धि और अच्छी फसल का आशीर्वाद देती हैं.

नारायणपुर : नारायणपुर के माता मावली मंदिर में रक्षाबंधन पर्व के बाद नारायणपुर जिले में सदियों से चली आ रही एक अनूठी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का निर्वहन किया गया. बस्तर की आदिवासी संस्कृति और परंपराओं में देवी-देवताओं के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है. यहां हर ऋतु, पर्व और कृषि चक्र से जुड़ी अपनी अलग धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं. इन्हीं प्राचीन परंपराओं में से एक है नारायणपुर जिले में आयोजित होने वाली ‘भंगाराम विदाई’ की परंपरा. पीढ़ियों से चली आ रही मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन पर्व पर माता मावली को रक्षा सूत्र बांधने के बाद एक विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है.इसके दूसरे दिन से शुरु होने वाली यह परंपरा श्रावण मास की समाप्ति और भादो मास के आरंभिक दिनों में निभाई जाती है.

बारिश का मौसम अपने साथ कई प्रकार की मौसमी बीमारियों, कीट-पतंगों, बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा भी लेकर आता है. इसी कारण नारायणपुर जिले के लोग प्राचीन काल से माता पुजारी और भंगाराम देव पुजारी के माध्यम से न्याय के देव भंगाराम के सामने विशेष मन्नत रखते आए हैं,ताकि वो अपने साथ सारी बीमारियां,दुख और तकलीफों को लेकर चले जाए- अर्जुन देवांगन, देव समिति उपाध्यक्ष

अच्छी फसल सुख समृद्धि की कामना

श्रद्धालु क्षेत्र में अच्छी फसल, सुख-शांति और मौसमी बीमारियों से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं.इस विशेष पूजा में मन्नत के चढ़ावे के रूप में मुख्यतः तेल और हल्दी अर्पित की जाती है. लोकमान्यताओं और पारंपरिक दृष्टिकोण से हल्दी एवं तेल को औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है. ग्रामीण जीवन में हल्दी और तेल का उपयोग लंबे समय से अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं और संक्रमण से राहत के पारंपरिक उपाय के रूप में किया जाता रहा है. इसी आस्था और लोकविश्वास के साथ क्षेत्र में बारिश के मौसम से सुरक्षा तथा अच्छी कृषि उपज के लिए भंगाराम देव के प्रति धन्यवाद और आभार व्यक्त किया जाता है.

न्याय के देव भंगाराम हुए विदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चढ़ावा को पत्थर के नीचे रखने की परंपरा

नारायणपुर शहर के बुधवारी बाजार स्थित भंगाराम देव प्रांगण में लगभग पांच दिनों तक विशेष पूजन-अर्चन का आयोजन किया गया. इस दौरान भंगाराम देव पुजारी द्वारा पारंपरिक विधि-विधान से पूजा की गई. देवी-देवता स्थलों से जुड़े श्रद्धालु और नारायणपुर के स्थानीय निवासी अपनी-अपनी मन्नतों का चढ़ावा लेकर भंगाराम देव स्थल पहुंचे और श्रद्धापूर्वक अर्पित किया. पूजा के दौरान प्राप्त होने वाले इन चढ़ावों को इकट्ठा कर देव स्थल परिसर में एक पत्थर के नीचे सुरक्षित रखा जाता है. यह प्रक्रिया स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है.



मांगी गई खुशहाली और समृद्धि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अंतिम दिन उमड़ी आस्था

पूजन के आखिरी दिन नारायणपुर जिले के देव समिति के सदस्य, देव पुजारी और बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित हुए. विशेष पूजन-अर्चन कार्यक्रम में नारायणपुर स्थित माता शीतला मंदिर से सोनकुवर आंगा की भी विशेष उपस्थिति रही.

धार्मिक अनुष्ठान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार देवी-देवताओं का पूजन संपन्न कराया गया. सुबह विशेष पूजा के बाद देवी-देवताओं को नारायणपुर शहर की परिक्रमा कराई गई. इस दौरान श्रद्धालुओं ने देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया और शहरवासियों की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामना की गई-बृजमोहन देवांगन, संरक्षक देव समिति

नगाड़ों की थाप पर निकली भंगाराम विदाई

शहर परिक्रमा के बाद भंगाराम देव गुड़ी में विशेष पूजन-अर्चन किया गया. देव स्थल पर पत्थर के नीचे रखे गए मन्नत के चढ़ावे और अन्य पूजन सामग्रियों को बाहर निकाला गया. इन सभी चढ़ावों को एक विशेष रूप से निर्मित डोली में रखा गया. इसके बाद नगाड़ों की थाप और पारंपरिक धार्मिक वातावरण के बीच देव पुजारियों, जिन्हें स्थानीय रूप से सराह भी कहा जाता है, उन्होंने इस धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया. पूरी परंपरा के अनुसार मन्नतों और चढ़ावे की सामग्री को नारायणपुर शहर की सीमा के बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया. यही प्रक्रिया ‘भंगाराम विदाई’ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है.



दुख, पीड़ा और बीमारियों को साथ ले जाने की मान्यता

स्थानीय मान्यता है कि शहर और क्षेत्र की सीमा के बाहर चढ़ावे को छोड़ने के साथ ही न्याय के देव भंगाराम को विदाई दी जाती है.लोकविश्वास के अनुसार देव क्षेत्रवासियों के दुख, पीड़ा, संकट, बीमारियां और अन्य परेशानियों को अपने साथ लेकर चली जाती हैं. बदले में क्षेत्र को खुशहाली, सुख-समृद्धि और अच्छी फसल का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्तर की उस सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है जिसमें प्रकृति, कृषि, स्वास्थ्य और धार्मिक विश्वास एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं.

माता मावली मंदिर में लोगों की आंखें हुई नम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



केशकाल के भंगाराम जतरा से भी जुड़ी है परंपरा

भंगाराम विदाई की इस प्राचीन परंपरा को आगे चलकर केशकाल क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध देव जतरा से भी जोड़ा जाता है.भंगाराम को बस्तर अंचल में न्याय का देव माना जाता है. मान्यता है कि देव जतरा के दौरान देवी-देवताओं से जुड़े धार्मिक और पारंपरिक मामलों का निराकरण किया जाता है. देवी-देवताओं को उनके कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है. भाद्रपक्ष में आयोजित होने वाला यह आयोजन ‘भंगाराम जतरा’ के नाम से जाना जाता है और इसका स्वरूप एक बड़े धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले जैसा होता है.

आधुनिक दौर में प्राचीन परंपरा की पैठ

तेजी से बदलते आधुनिक दौर में भी नारायणपुर और बस्तर अंचल की सदियों पुरानी परंपराएं आज भी जीवंत हैं. भंगाराम विदाई केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि स्थानीय समाज की प्रकृति, कृषि, स्वास्थ्य और आस्था से जुड़ी सामूहिक चेतना का प्रतीक है. नगाड़ों की थाप, देव पुजारियों की पारंपरिक विधि और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के बीच संपन्न हुई भंगाराम विदाई ने एक बार फिर बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत कर दिया. श्रद्धालुओं की मान्यता है कि न्याय के देव भंगाराम क्षेत्र के दुख, पीड़ा और बीमारियों को अपने साथ लेकर गई हैं और आने वाले समय में नारायणपुर सहित पूरे क्षेत्र को सुख, शांति, समृद्धि और अच्छी फसल का आशीर्वाद प्रदान करेंगी.

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