भाई दूज की अनोखी मान्यता, भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें देती हैं श्राप, फिर अपनी जुबान पर चुभाती हैं कांटा
छत्तीसगढ़ में भाई दूज का त्यौहार मनाया गया. बहनों ने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2025 at 5:22 PM IST
सरगुजा: हर साल दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. द्वितीया तिथि के दिन इस पर्व को सरगुजा में मनाया या. इस दिन बहनें अपने भआई की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करती है. इसलिए यह व्रत रखती है. भाई दूज की पूजा में बहनों ने पहले भाई को श्राप दिया और उसके बाद फिर जुबान पर कांटा निभाने की परंपरा निभाई.
भाई को विपत्ति से बचाने बहनें देती हैं श्राप: सरगुजा में इस पर्व की अलग तरह की मान्यताएं हैं. इस दिन बहनें अपने भाई को विपत्ति से बचाने के लिए श्राप देती हैं. मान्यता है कि, दूज के दिन भाई की हड्डियों में श्राप रहने से उनकी रक्षा होती है. हालांकि श्राप देने की वजह से बाद में बहनें अपनी जीभ में कांटे भी चुभाती हैं और श्राप देने का प्रायश्चित करती है.
भौरा और जौरा का पुतला बनाया जाता है: इस पूजा में गाय के गोबर से भौरा और जौरा का पुतला बनाया जाता है. उसके बाद इस पुतले को बहनें मूसल और ईंट पत्थरों से कूटती हैं. भाइयों के दुश्मन के प्रतीक के रूप में भौरा और जौरा का पुतला बनाया जाता है. इस पूजा के बाद बहनें भाई को नारियल, मिठाई और चने का प्रसाद खिलाती हैं और तिलक लगाकर आरती उतारकर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं. उसके बाद भाई को स्वादिष्ट भोजन कराती हैं.
कई तरह की कहानियां हैं प्रचलित: भाईदूज का पर्व देश के कई हिस्सों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है. इस पर्व से जुड़ी ज्यादातर कहानियों यमराज और उनकी बहन यमुना से जोड़कर बनाते हैं. प्रचलित मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन कई वर्ष बाद यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने पहुंचे थे. बहन ने बड़े ही स्नेह से उन्हें तिलक किया, आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराया. उसके बाद खुश होकर यमराज ने वरदान दिया कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा और भोजन करेगा वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरेगा.
यह भाई बहन का पर्व का है, भाई की लंबी उम्र के लिए यह किया जाता है. पूजा पाठ कर हम भौरा और जौरा को कूटते हैं. परिवार की अच्छाई के लिए यह किया जाता है. श्राप देते हैं और फिर जुबान पर कांटा लगाते हैं- अनीता सोनी, व्रती महिला
भाई को श्राप देने की परंपरा निभाते हैं और उसके बाद गोधन कूट कर भाई को जिंदा कराते हैं. उसके बाद अपने जीभ में कांटा लगाते हैं और प्रायश्चित करते हैं. इस तरह की यह परंपरा निभाई जाती है- रानी सोनी, व्रती महिला
भाई दूज करने के बाद भाई की आरती उतारते हैं और उन्हें मिठाई खिलाते हैं. उसके बाद उन्हें खाना खिलाते हैं- नीता, व्रती महिला
देश के ज्यादातर इलाकों में इसी पौराणिक कहानी के अनुसार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. इस तरह की क्षेत्रीय मान्यताओं में कई अलग तरह की कहानियां भी जुड़ जाती है जो भारत की अलग अलग परंपराओं को दर्शाती है.