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बस्तर की अनूठी परंपरा, मां दंतेश्वरी धाम में एक दिन पहले मनाई गई दिवाली, माता का औषधीय जल से हुआ स्नान

दंतेश्वरी माता मंदिर ( ETV BHARAT )

दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अनूठी संस्कृतियों और मान्यताओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है. दीपावली के अवसर पर दंतेवाड़ा में एक अनूठे रस्म को निभाया गया. यहां एक दिन पहले दीपावली मनाने का चलन है. पुरानी परंपराओं के अनुसार मां दंतेश्वरी धाम में दीपावली एक दिन पहले मनाई गई.

एक दिन पहले दीपावली मनाने का क्या है रहस्य ? बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में दीपावली का पर्व पूरे देश से अलग और विशेष परंपरा के साथ मनाया जाता है. जहां देशभर में दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, वहीं दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में सदियों से दीपावली एक दिन पूर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है. आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? मां के दरबार में दीपावली एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? इस अनूठी धार्मिक परंपरा और उससे जुड़ी मान्यताओं को जानने के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता मुकेश श्रीवास ने मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया से बातचीत की.