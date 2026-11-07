बस्तर की अनूठी परंपरा, मां दंतेश्वरी धाम में एक दिन पहले मनाई गई दिवाली, माता का औषधीय जल से हुआ स्नान
दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का दिवाली के मौके पर जड़ी बूटियों से अभिषेक हुआ है. मुकेश श्रीवास की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 7, 2026 at 10:28 PM IST
दंतेवाड़ा: छत्तीसगढ़ का बस्तर अंचल अपनी अनूठी संस्कृतियों और मान्यताओं को लेकर हमेशा चर्चा में रहता है. दीपावली के अवसर पर दंतेवाड़ा में एक अनूठे रस्म को निभाया गया. यहां एक दिन पहले दीपावली मनाने का चलन है. पुरानी परंपराओं के अनुसार मां दंतेश्वरी धाम में दीपावली एक दिन पहले मनाई गई.
एक दिन पहले दीपावली मनाने का क्या है रहस्य ?
बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में दीपावली का पर्व पूरे देश से अलग और विशेष परंपरा के साथ मनाया जाता है. जहां देशभर में दीपावली अमावस्या के दिन मनाई जाती है, वहीं दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में सदियों से दीपावली एक दिन पूर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है. आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? मां के दरबार में दीपावली एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? इस अनूठी धार्मिक परंपरा और उससे जुड़ी मान्यताओं को जानने के लिए ईटीवी भारत के संवाददाता मुकेश श्रीवास ने मंदिर के पुजारी विजेंद्र नाथ जिया से बातचीत की.
पुजारी विजेंद्र नाथ जिया बताते हैं कि मां दंतेश्वरी के धाम में प्रत्येक पर्व को एक दिन पूर्व मनाने की सदियों पुरानी परंपरा है. इसी परंपरा के अनुसार दीपावली का उत्सव भी एक दिन पहले विधि-विधान और विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न कराया जाता है. इस पर्व की तैयारियां दीपावली से नौ दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं. इसकी शुरुआत तुलसी पाणिग्रहण की रस्म से होती है.
जानिए दंतेश्वरी मंदिर में दीपावली का धार्मिक महत्व
मंदिर की परंपरा के अनुसार तुलसी पाणिग्रहण रस्म के दौरान मंदिर के सेवादार मां दंतेश्वरी सरोवर से पवित्र जल लेकर आते हैं. इसी जल से माता रानी का प्रतिदिन प्रातः चार बजे विशेष अभिषेक किया जाता है. यह धार्मिक अनुष्ठान लगातार सात दिनों तक चलता है. इसके बाद आठवें दिन ठेंगा-ठेंगा की विशेष रस्म निभाई जाती है, जो इस पूरी परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है. इस रस्म के तहत तुड़पा समाज के लोग जंगल से विशेष जड़ी-बूटियां और औषधीय लकड़ियां एकत्रित कर मंदिर पहुंचाते हैं. इसके बाद शाम लगभग सात बजे मां दंतेश्वरी की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है. फिर 12 लंकवार सेवादारों द्वारा रायगुड़ी तरास की पारंपरिक रस्म निभाते हुए हुए ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच जुलूस के रूप में मां दंतेश्वरी सरोवर तक पहुंचा जाता है.
उसके बाद सरोवर में विशेष पूजा की जाती है.जंगल की जड़ी-बूटियों से औषधीय जल तैयार किया जाता है- विजेंद्र नाथ जीया, दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी
जानिए कैसे होती है विशेष पूजा ?
मां दंतेश्वरी सरोवर पहुंचने के बाद विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. यहां से पारंपरिक विधि के अनुसार जल लाया जाता है. इसके बाद जंगल से लाई गई औषधीय लकड़ियों और जड़ी-बूटियों को मिट्टी के घड़े में इस जल के साथ उबाला जाता है. पूरी प्रक्रिया धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न होती है. अगली सुबह विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद इसी औषधीय जल से माता रानी को स्नान कराया जाता है. अभिषेक और स्नान की रस्म पूरी होने के बाद मां दंतेश्वरी का विशेष श्रृंगार किया जाता है. इसके पश्चात प्रधान पुजारी एवं मंदिर के सेवादारों द्वारा माता की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है.
दंतेश्वरी माई के औषधीय प्रसाद का महत्व
इस परंपरा की सबसे खास और आकर्षक बात यह है कि माता रानी को स्नान कराने के बाद उपयोग में लाई गई औषधीय सामग्री को श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है. स्थानीय मान्यता है कि इस औषधीय प्रसाद को ग्रहण करने से गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है. इसी आस्था के चलते दीपावली से एक दिन पहले दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दरबार में पहुंचते हैं.
भक्तों के लिए यह केवल दीपावली का पर्व नहीं, बल्कि सदियों पुरानी आस्था, जनजातीय परंपरा, प्रकृति और धार्मिक विश्वास का अनूठा संगम है. जंगलों में मिलने वाली जड़ी-बूटियों को पूजा-अनुष्ठान से जोड़कर माता के प्रसाद के रूप में वितरित करने की यह परंपरा बस्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाती है. हालांकि बीमारियों से मुक्ति की बात धार्मिक मान्यता और आस्था से जुड़ी है, इसे चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए- विजेंद्र नाथ जीया, दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी
दीपों से जगमग होता है माता का दरबार
औषधीय स्नान, विशेष श्रृंगार और पूजा-अर्चना के बाद मंदिर में दीपावली का उत्सव पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया जाता है. मंदिर के प्रधान पुजारी, 12 लंकवार सेवादारों और समाज के लोगों की उपस्थिति में मां दंतेश्वरी मंदिर में दीप प्रज्वलित किए जाते हैं. दीपों की रोशनी से माता का दरबार जगमगा उठता है और पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब जाता है. मंदिर समिति के सदस्य और सेवादार आज भी इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ निभा रहे हैं. बदलते समय के साथ जहां पर्व मनाने के तौर-तरीकों में बदलाव आया है, वहीं मां दंतेश्वरी मंदिर की यह परंपरा आज भी अपनी प्राचीन पहचान को संजोए हुए है.