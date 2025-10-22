ETV Bharat / state

लातेहार में गोवर्धन पूजा पर निभाई जाती है अनोखी परंपरा, यहां शुल्क लेकर बच्चे गांव से भगाते हैं दरिद्रता

लातेहार में गोवर्धन पूजा के दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि इस परंपरा को निभाने से दरिद्रता दूर होती है.

Govardhan Puja In Latehar
सामूहिक भोज में शामिल बच्चे. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 22, 2025 at 7:26 PM IST

लातेहार: हमारा देश विविधताओं का देश है. यहां अलग-अलग परंपराएं हैं. लातेहार जिले में भी एक ऐसी परंपरा है, जिसे यहां के लोग बरसों से पालन करते आ रहे हैं. मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन गांव से दरिद्रता भगाई जाती है. इसके लिए छोटे-छोटे बच्चे दरिद्र नारायण का रूप धारण करते हैं और गांव के घर-घर से शुल्क वसूलते हैं. मान्यता है कि शुल्क देने वाले घर से दरिद्रता और बीमारियां चली जाती है.

दरअसल, प्रत्येक स्थान की अपनी एक परंपरा होती है. उस परंपरा में कुछ मान्यताएं भी होती है. कुछ इसी प्रकार की एक परंपरा लातेहार जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है. दीपावली के दो या तीन दिन के बाद जब गांव में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, तो ऐसी परंपरा है कि इस दिन गांव और घर से दरिद्रता को दूर किया जाता है. परंपरा के अनुसार गांव के छोटे-छोटे बच्चे दरिद्र नारायण का रूप धारण कर लेते हैं.

बच्चे दरिद्र नारायण का वेश धारण करते हैं

बच्चे दरिद्र नारायण के वेशभूषा में अपने हाथ में लाठी लेकर घर-घर पहुंचते हैं और पारंपरिक गीत गाकर शुल्क मांगते हैं. यह शुल्क अनाज, सब्जियां, फल अथवा नगद राशि के रूप में होती है. बच्चे घर के बाहर पहुंचकर लाठी को जोर-जोर से जमीन पर पटककर घर के मालिक को पुकारते हैं और पारंपरिक गीत के माध्यम से कहते हैं कि आप हमें शुल्क दीजिए तो हम आपके घर की सभी मुसीबत को दूर कर देंगे. स्थानीय भाषा में इसे भुसरी मांगना भी कहा जाता है. इसके बाद घर के मालिक अथवा मालकिन शुल्क लेकर आते हैं और बच्चों को देते हैं.

गांव में आती है खुशहाली

इधर, स्थानीय ग्रामीण हरिओम प्रसाद और रविकांत पासवान ने बताया कि गांव में यह परंपरा काफी पुरानी है. ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार की परंपरा का पालन करने से गांव में आने वाली मुसीबत टल जाती है और गांव में खुशहाली का माहौल बना रहता है. इसके साथ ही इस प्रकार की परंपरा से एक प्रकार से मनोरंजन भी होता है.

सामाजिक एकता को भी मिलता है बढ़ावा

हरिओम प्रसाद और रविकांत पासवान ने बताया कि इस परंपरा से गांव में सामाजिक एकता को भी बल मिलता है. उन्होंने बताया कि दरिद्र नारायण रूपी बच्चों द्वारा गांव से दरिद्रता भगाने के बदले में जो शुल्क ली जाती है, उस शुल्क से गांव के बाहर एक सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है.

गांव से दूर किसी जल स्रोत के पास यह आयोजन किया जाता है. जिसमें जात-पात का कोई बंधन नहीं होता और सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं. खाना बनाने में बड़े भी पूरा सहयोग करते हैं. इस कारण पूरा दिन हंसी-खुशी और उत्साह में बीत जाता है. कुल मिलाकर यह परंपरा गांव में आपसी एकता को भी बढ़ाने में कारगर साबित होता है.

