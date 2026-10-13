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देवघर के रोहिणी में अनूठी परंपरा, बिना चंदे के होती है मां दुर्गा की पूजा

मां दुर्गा की प्रतिमा ( Etv Bharat )

देवघर: पूरे देश में शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है. मां दुर्गा की आराधना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है. देवघर में भी जगह-जगह भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन कर सकें और पूजा उत्सव का आनंद उठा सकें. आमतौर पर पूजा समितियां मोहल्ले और समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर पंडाल, प्रतिमा और सजावट की व्यवस्था करती हैं. लेकिन देवघर के रोहिणी में दुर्गा पूजा की एक ऐसी परंपरा है, जहां स्थानीय लोगों से चंदा लिए बिना सदियों से मां दुर्गा की आराधना की जा रही है.

रोहिणी स्टेट परिवार के सहयोग से होती है पूजा