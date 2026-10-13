देवघर के रोहिणी में अनूठी परंपरा, बिना चंदे के होती है मां दुर्गा की पूजा
देवघर के रोहिणी में सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है. यहां बिना चंदा के दुर्गा पूजा का आयोजन होता है. रिपोर्ट- हितेश कुमार चौधरी.
Published : October 13, 2026 at 5:28 PM IST
देवघर: पूरे देश में शारदीय दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है. मां दुर्गा की आराधना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है. देवघर में भी जगह-जगह भव्य पूजा पंडालों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु मां दुर्गा के दर्शन कर सकें और पूजा उत्सव का आनंद उठा सकें. आमतौर पर पूजा समितियां मोहल्ले और समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर पंडाल, प्रतिमा और सजावट की व्यवस्था करती हैं. लेकिन देवघर के रोहिणी में दुर्गा पूजा की एक ऐसी परंपरा है, जहां स्थानीय लोगों से चंदा लिए बिना सदियों से मां दुर्गा की आराधना की जा रही है.
रोहिणी स्टेट परिवार के सहयोग से होती है पूजा
दरअसल, रोहिणी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में पूजा का आयोजन रोहिणी स्टेट परिवार के सहयोग से किया जाता है. इस मंदिर की पहचान केवल इसकी प्राचीनता तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की धार्मिक मान्यताएं और तांत्रिक विधि से होने वाली पूजा भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं. मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि इस स्थान के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. मान्यता है कि यहां मां की आराधना करने से मन को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि का एहसास होता है.
अंग्रेजों के दौर से जुड़ी है मंदिर की मान्यता
मंदिर के पुजारी के अनुसार, अंग्रेजों के शासनकाल में मिट्टी की प्रतिमाओं की पूजा को लेकर विरोध किया जाता था. उस समय मंदिर के तत्कालीन पुजारी चक्रधर चक्रवर्ती ने अंग्रेज अधिकारियों को बताया था कि इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है और यहां सदियों से प्रतिमा पूजन की परंपरा चली आ रही है. इसके बावजूद अंग्रेज अधिकारियों ने मंदिर बंद करने का आदेश दे दिया.
पुजारी के मुताबिक, मंदिर बंद करने के आदेश के बाद प्रतिमा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर दिखाई देना अंग्रेज अधिकारियों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया. इस घटना को स्थानीय लोग मां की कृपा और चमत्कार से जोड़कर देखते हैं. इसके बाद मंदिर में अंग्रेज अधिकारियों के भी पूजा करने की परंपरा शुरू होने की बात कही जाती है.
चंदे से नहीं, हाट-बाजार की आमदनी से होती है पूजा
रोहिणी स्टेट परिवार के सदस्य संजीव देव बताते हैं कि मंदिर में बाहरी आडंबर और सजावट की अपेक्षा तांत्रिक विधि से होने वाली पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है. उन्होंने बताया कि वर्षों से यहां हाट-बाजार का संचालन होता आ रहा है और इससे होने वाली आमदनी मंदिर की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च की जाती है.
स्थानीय लोगों के अनुसार, हाट-बाजार में कारोबार करने वाले व्यापारी और दुकानदार किराए के रूप में जो राशि देते हैं, उसका उपयोग मंदिर के कल्याण और दुर्गा पूजा की व्यवस्थाओं में किया जाता है. रोहिणी स्टेट परिवार इस आमदनी को अपने पास रखने के बजाय मंदिर की परंपराओं और धार्मिक आयोजनों के लिए समर्पित करता है. यही वजह है कि वर्षों से यहां स्थानीय लोगों से चंदा इकट्ठा करने की परंपरा नहीं रही है.
भव्यता से अधिक महत्व पारंपरिक अनुष्ठानों को
एक ओर जहां शहर के कई पूजा पंडालों को भव्य रूप देने और आकर्षक सजावट के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहीं रोहिणी के इस प्राचीन दुर्गा मंदिर में पूजा की पारंपरिक विधियों और धार्मिक अनुष्ठानों को प्राथमिकता दी जाती है. मंदिर में प्रसाद, पूजा सामग्री, बलि और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की व्यवस्था पर बड़ी राशि खर्च की जाती है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और वर्षों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है. बिना सार्वजनिक चंदा संग्रह के पूजा का आयोजन होना इस मंदिर को अन्य पूजा स्थलों से अलग पहचान देता है.
कुल मिलाकर, देवघर के रोहिणी स्थित इस प्राचीन दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और समर्पण का प्रतीक है. यहां भव्य सजावट से अधिक महत्व मां दुर्गा की आराधना और सदियों से चली आ रही तांत्रिक पूजा पद्धति को दिया जाता है.
ये भी पढ़ें:
Durga Puja: मूर्ति कला में निपुण कारीगरों की कला साधना के कद्रदानों की कमी! जानें, ऐसा क्यों
Durga Puja Special: 50 हजार मिट्टी के घड़ों से सज रहा भव्य पंडाल, देसी कला और सोंधी खुशबू का अनूठा संगम