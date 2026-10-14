अनोखी आस्था: वैशाली के इस पीपल पेड़ पर साड़ी बांधकर मांगी जाती है मन्नत, नवरात्र में उमड़ती है भारी भीड़"
वैशाली के कटरमाला में पीपल वृक्ष पर साड़ी बांधकर मन्नत मांगने की अनोखी परंपरा है, जहां आस्था और चमत्कारी मान्यताएं जुड़ी हैं. रिपोर्ट-अमरेश कुमार शर्मा
Published : October 14, 2026 at 8:23 PM IST
वैशाली: आस्था की अपनी दुनिया होती है, जहां कई परंपराएं पीढ़ियों तक लोगों के विश्वास का आधार बनी रहती हैं. बिहार के वैशाली में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच 22 से एक किलोमीटर दूर स्थित गोरौल प्रखंड की कटरमाला पंचायत में गंडक नहर किनारे खड़ा एक विशाल पीपल का वृक्ष इसी आस्था और लोकविश्वास का अनोखा केंद्र है.
देवी मां का स्थान
इस वृक्ष पर नजर पड़ते ही श्रद्धालुओं का सिर श्रद्धा से झुक जाता है. ग्रामीण इसे देवी मां का स्थान मानते हैं. यहां पूजा का तरीका भी अनूठा है. भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए वृक्ष की डालियों पर पूरी साड़ी बांधकर मन्नत मांगते हैं. शारदीय नवरात्र के दौरान यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है. बिहार के कई जिलों से लोग पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.
कई जिलों से पहुंचते हैं श्रद्धालु
इस देवी स्थान पर मन्नत पूरी होने की परंपरा प्राचीन और प्रसिद्ध है. वैशाली के अलावा दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और शिवहर समेत प्रदेश के कई जिलों से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं.
डालियों पर लहराती साड़ियां
पेड़ की डालियों पर लहराती साड़ियां यहां आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं और विश्वास की कहानी बयां करती है. श्रद्धालु देवी मां का स्मरण कर अपने कार्यों की शुरुआत करते हैं और मनोकामना पूरी होने की उम्मीद रखते हैं. संतान प्राप्ति की कामना से यहां पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है. संकट के समय देवी मां का ध्यान करने से लोगों को मानसिक संबल मिलता है.
साड़ी बांधना है खास परंपरा
इस देवी स्थान की सबसे खास पहचान पेड़ की डालियों पर बंधी लंबी-लंबी साड़ियां हैं. श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार साड़ी चढ़ाते हैं और देवी मां से सुख-समृद्धि, संतान प्राप्ति तथा संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं.
दो पिंडियां ब्रह्म और एक देवी का स्वरूप
वृक्ष के नीचे तीन पिंडियां स्थापित हैं. स्थानीय मान्यता के अनुसार, इनमें दो पिंडियों को ब्रह्म और एक को देवी का स्वरूप माना जाता है. नवरात्र के अलावा सालभर प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को यहां विशेष पूजा-अर्चना होती है. भक्त साड़ी के साथ प्रसाद भी चढ़ाते हैं.
60 साल पहले का है इतिहास
इस देवी स्थान की परंपरा करीब 60 वर्ष पुरानी है. बताया जाता है कि लगभग छह दशक पहले एक महात्मा यहां आए थे. ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने बिना अन्न-जल ग्रहण किए दो दिनों तक इसी स्थान पर समय बिताया था.
महात्मा ने दी थी जानकारी
ग्रामीणों के मुताबिक यहां से विदा होते समय महात्मा ने ग्रामीणों से कहा था कि इस पीपल के वृक्ष पर देवी का वास है और वह लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहां आई हैं. उसी समय से वृक्ष पर साड़ी चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है.
साड़ी और दानपात्र को कोई हाथ नहीं लगाता
इस स्थान से जुड़ी मान्यताएं इसे और भी खास बनाती हैं. ग्रामीणों का कहना है कि पेड़ पर चढ़ाई गई साड़ियों और वृक्ष के नीचे रखे दानपात्र को कोई हाथ नहीं लगाता. दानपात्र में रुपये रहने के बावजूद लोग उसे छूने से परहेज करते हैं.
"दिन में पूजा करने के बाद श्रद्धालु अपने घर लौट जाते हैं और रात में इस स्थान के पास कोई नहीं सोता. इसके बावजूद यहां रखी वस्तुएं यथावत रहने की बात कही जाती है."- सविता देवी, श्रद्धालु
स्थानीय लोगों के विश्वास की कहानी
ग्रामीण एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि पास के गांव की एक महिला कथित तौर पर पेड़ से साड़ी खोलकर ले गई थी. कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी. इसके बाद महिला साड़ी लौटाकर देवी मां से क्षमा मांगने लगी. ग्रामीण इसे देवी स्थान की महिमा से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, यह घटना स्थानीय लोगों के विश्वास और कथन पर आधारित है.
दानपात्र में दक्षिणा देकर ले सकते हैं साड़ी
इस स्थान की एक और विशेषता है कि यदि कोई श्रद्धालु चढ़ाई गई साड़ी अपने साथ ले जाना चाहता है, तो वह वृक्ष के नीचे रखे दानपात्र में अपनी श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा डालकर देवी मां को प्रणाम करने के बाद साड़ी ले सकता है.
Durga Puja 2026: वेश्यालय के आंगन की मिट्टी से क्यों बनाई जाती है मां दुर्गा की मूर्ति? जानें वजह
बिहार के इस सिद्धपीठ में नवरात्र पर महिलाओं के प्रवेश पर रोक, जानिए क्यों?