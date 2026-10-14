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अनोखी आस्था: वैशाली के इस पीपल पेड़ पर साड़ी बांधकर मांगी जाती है मन्नत, नवरात्र में उमड़ती है भारी भीड़"

वैशाली में आस्था का केंद्र पीपल का पेड़ ( ETV Bharat )

वैशाली: आस्था की अपनी दुनिया होती है, जहां कई परंपराएं पीढ़ियों तक लोगों के विश्वास का आधार बनी रहती हैं. बिहार के वैशाली में हाजीपुर-मुजफ्फरपुर एनएच 22 से एक किलोमीटर दूर स्थित गोरौल प्रखंड की कटरमाला पंचायत में गंडक नहर किनारे खड़ा एक विशाल पीपल का वृक्ष इसी आस्था और लोकविश्वास का अनोखा केंद्र है.

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