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न सोना, न चांदी! इस मंदिर में भगवान को खुश करने के लिए चढ़ाया जाता है 'हैंडपंप', वजह कर देगा हैरान!

पुलवाला बाबा की कहानी और मंदिर की परंपरा ( Photo Credit: ETV Bharat )

कासगंज: उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में आस्था और सामाजिक सरोकार का एक ऐसा अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जिसने देश भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सहावर-सोरों मार्ग पर स्थित ग्राम ताली का प्रसिद्ध 'पुलवाला मंदिर ' पारंपरिक चढ़ावे से इतर अपनी एक खास पहचान बना चुका है. यहां आने वाले भक्त भगवान के दरबार में धन-दौलत नहीं, बल्कि राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए 'नल' (हैंडपंप) दान करते हैं. लगभग 1960 के दशक से चली आ रही यह पावन परंपरा आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ निभाई जा रही है.

मंदिर की कहानी: ​इस अनोखी परंपरा की शुरुआत लगभग 1960 के दशक में हुई थी. स्थानीय बुजुर्गों और कथाओं के अनुसार, उस समय इस पावन स्थल पर 'पुलवाला बाबा' नाम के एक महान संत निवास करते थे. उनकी साधना और आशीर्वाद से हर तरह की परेशानी दूर हो जाती थी. ​बताया जाता है कि एक बार एक भक्त की बड़ी मनोकामना पूरी हुई, तो उसने प्रसन्न होकर बाबा को अपनी ओर से कुछ कीमती वस्तु भेंट देने की इच्छा जताई. इस पर संत पुलवाला ने कोई भी वस्तु या धन लेने से इंकार करते हुए एक बहुत ही प्रेरणादायक बात कही. उन्होंने कहा, यदि तुम कुछ भेंट करना ही चाहते हो, तो यहां एक नल लगवा दो, ताकि भीषण गर्मी और धूप में भटकने वाले राहगीर और प्यासे जीव पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें.

बाबा के दरबार से जुड़ने वाले लोगों का अटूट विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना स्वीकार होती है. जब भक्तों के कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तो वे अपनी श्रद्धा, आस्था और सामर्थ्य के अनुसार पानी का यह पवित्र दान यानी कि नल लगवा कर देकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं.- प्रीतम मुनि, मंदिर के महंत

कासगंज के पुलवाला मंदिर का इतिहास क्या है? (Photo Credit: ETV Bharat)

'पुलवाला बाबा' (Photo Credit: ETV Bharat)

मंदिर परिसर में हैंडपंप: 'पुलवाला बाबा' नाम के ​संत के इसी परोपकारी वचन ने एक परंपरा का रूप ले लिया. उस दिन के बाद से जो भी भक्त मंदिर आते हैं और उसकी मुराद पूरी होती हो तो वह बाबा के आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में परिसर या उसके आसपास हैंडपंप (नल) स्थापित करवा देते हैं. आज वर्तमान स्थिति यह है कि इस मंदिर परिसर में लगभग 150 से अधिक नल लगे हुए हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि यहां भक्तों की मुरादें खाली नहीं जातीं.

चढ़ावे में 'जल सेवा' (Photo Credit: ETV Bharat)

इस दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की फेहरिस्त बहुत लंबी और विविध है. यहां संतान प्राप्ति की कामना लेकर आने वाले दंपति हों, अदालती मुकदमों में जीत की आस लगाए लोग हों, या फिर जीवन के अन्य गंभीर संकटों से जूझ रहे पीड़ित. हर कोई अपनी- अपनी समस्या का समाधान पाने की उम्मीद से आता है.- प्रीतम मुनि, मंदिर के महंत

यहां पैसों की जगह दान होते हैं नल (Photo Credit: ETV Bharat)

दूर- दराज से आते हैं श्रद्धालु: इस मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, पंजाब और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं. दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालु समाज सेवा को ही सर्वोपरि पूजा मानते हैं.

हर मुराद पूरी होने की मान्यता (Photo Credit: ETV Bharat)





​कासगंज का यह पुलवाला मंदिर समाज को एक बेहद सकारात्मक और उपयोगी संदेश दे रहा है. जल ही जीवन है की तर्ज पर प्यासे को पानी पिलाने का यह पुण्य कार्य न केवल मंदिर की शोभा बढ़ा रहा है, बल्कि भीषण गर्मियों में इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहा है. यह स्थान आज आस्था, सेवा और मानवता का एक अनूठा प्रतीक बन चुका है.

हैंडपंप वाला अनोखा मंदिर! (Photo Credit: ETV Bharat)

( डिस्कलेमर: मंदिर के महंत और स्थानीय लोगों से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट. )

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