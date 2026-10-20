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विजयादशमी पर संथाली आदिवासियों का अनोखा सांकेतिक विरोध, महिषासुर को मानते हैं अपना पूर्वज

गोड्डा: विजयादशमी के दिन चारों ओर उत्साह और खुशी का माहौल छाया रहा. लेकिन संताल आदिवासी समुदाय में इस अवसर पर उदासी और नाराजगी झलकती दिखी. उन्होंने अपने अनोखे ढंग से सांकेतिक विरोध दर्ज कराया. संताल समाज में यह परंपरा सालों से चली आ रही है.

यह प्रदर्शन मुख्य रूप से दशमी के दिन किया जाता है. संताल समुदाय के वे चुनिंदा पूजा पंडाल, जहां पूजा की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है, वहां आदिवासियों के आने की परंपरा भी काफी पुरानी है. इन पंडालों में सैकड़ों सालों से आदिवासी मंडली बिल्कुल सैनिक वेश-भूषा में आती है. वे इस बात का विरोध करती है कि यह समय उनके लिए खुशी का नहीं, बल्कि दुख का क्षण है. उनका मानना है कि उनके पूर्वज और इष्ट राजा महिषासुर को छल से मार दिया गया. उनके मुंह से एक ही बात निकलती है ‘बोलो बोलो मेरा महिसा कहां है’.

विजयादशमी पर संथाली आदिवासियों का अनोखा सांकेतिक विरोध (ETV Bharat)

अपने सांकेतिक विरोध में आदिवासी अपने इष्ट को खोजते हुए पूजा पंडाल पहुंचते हैं और प्रतिमा के सामने विरोध जताते हैं. इसके बाद पूजारी उन्हें समझाते हैं कि उनका वध नहीं हुआ, उन्हें मुक्ति मिली है. पूजारी आदिवासियों को शीतल जल और तुलसी का प्रसाद देते हैं. इसके बाद वे संतुष्ट होकर वापस लौट जाते हैं.

बल्बड्डा के 150 साल पुराने पंडाल में भी दिखा नजारा

इसी तरह का नजारा 150 साल पुराने दुर्गा पूजा पंडाल बल्बड्डा में देखने को मिला. प्रधान पुजारी मनकी बाबा ने बताया कि यह परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है. सांकेतिक विरोध के बाद सभी आदिवासियों की टोली खुशी-खुशी मेला का हिस्सा बन जाती है.

मेला प्रबंधन द्वारा आमंत्रित और सम्मानित