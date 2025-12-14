ETV Bharat / state

सब्जी नहीं, कंबल बिकते हैं किलो के भाव, ये है सीलमपुर की अनोखी कंबल मार्केट

“किलो के भाव” वाला कंबल मार्केट: कंबल विक्रेताओं का कहना है कि ठंड के पीक सीजन में इतनी भीड़ हो जाती है कि संभालना मुश्किल हो जाता है. विक्रेता सूरज बताते हैं कि वे पिछले 8 साल से इस मार्केट में कंबल बेच रहे हैं. यहां ₹230 से ₹450 प्रति किलो तक के कंबल मिलते हैं. सारा माल मुख्य रूप से हरियाणा के पानीपत से आता है और रिटेल ग्राहकों को भी लगभग थोक के भाव पर कंबल मिल जाता है.

सीलमपुर लाल बत्ती के पास नाले के ऊपर लगने वाली यह कंबल मंडी पिछले 10–12 वर्षों से लगातार चल रही है. नवंबर से फरवरी तक सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक यह बाजार गुलजार रहता है. खास बात यह है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर से लोग यहां कंबल खरीदने आते हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली की सर्दी का जिक्र होते ही अगर किसी मार्केट की सबसे पहले चर्चा होती है तो वह है सीलमपुर लाल बत्ती के पास लगने वाली कंबल मार्केट. यहां कंबल थोक या गिनती में नहीं बल्कि बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह किलो के भाव बिकते हैं. 230 से शुरू होकर 350–400 प्रति किलो तक के कंबल यहां आसानी से मिल जाते हैं. जैसे-जैसे सर्दी बढ़ती है, इस मार्केट की रौनक भी कई गुना बढ़ जाती है.

सीलमपुर कंबल मार्केट की अनोखी कहानी: वहीं 12 साल से दुकान चला रहे विक्रेता शाहरुख का दावा है कि पूरे भारत में इससे सस्ता कंबल कहीं नहीं मिलेगा. सर्दियों में यह पूरी सड़क एक अस्थायी कंबल मंडी का रूप ले लेती है, जो केवल चार महीनों के लिए लगती है. दिसंबर का महीना सबसे ज्यादा कारोबार वाला माना जाता है. विक्रेता नागेंद्र बताते हैं कि उनकी दुकान 10 साल पुरानी है और यह एक पूरी तरह कंपटीशन वाला बाजार है. चाहे होलसेल लेना हो या रिटेल, सभी को लगभग एक ही भाव पर माल मिलता है. यही वजह है कि दूर-दूर से ग्राहक यहां खिंचे चले आते हैं.

“किलो के भाव” वाला कंबल मार्केट (ETV Bharat)

सस्ता और बढ़िया क्वालिटी का कंबल मिल जाता है: ग्राहकों की बात करें तो करावल नगर निवासी अशोक कुमार बताते हैं कि वे पहली बार यहां आए हैं और मार्केट देखकर काफी खुश हैं. उनके अनुसार, अगर किसी का बजट 4–5 किलो तक का कंबल लेने का है, तो यहां आराम से बढ़िया क्वालिटी मिल जाती है. वहीं कृष्ण नगर की हनी बताती हैं कि उन्होंने ₹300 प्रति किलो बताए गए कंबल को मोलभाव के बाद ₹260 किलो में खरीद लिया, जिससे वे काफी संतुष्ट हैं.

सीलमपुर कंबल मार्केट की अनोखी कहानी (ETV Bharat)

प्रीत विहार निवासी हामिद खान कहते हैं कि यह मार्केट खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बेहद उपयुक्त है. सर्दी बढ़ने के साथ कंबल की जरूरत भी बढ़ जाती है और यह दिल्ली की सबसे सस्ती कंबल मंडी है. भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, जो इस बाजार की लोकप्रियता को दर्शाती है. कुल मिलाकर, सीलमपुर कंबल मार्केट न सिर्फ सस्ती कीमतों के लिए जानी जाती है, बल्कि अपनी अलग पहचान और अनोखे “किलो के भाव” वाले सिस्टम के कारण दिल्ली की सबसे अलग और खास सर्दियों की मार्केट बन चुकी है.





