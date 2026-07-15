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पंचकूला के ऑटो और ई-रिक्शा पर लगेंगे यूनिक स्टीकर, यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने शुरू किया अभियान

सत्यापन कर विशेष यूनिक पहचान स्टीकर: पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत पंचकूला में संचालित प्रत्येक ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक वाहन को विभाग की ओर से एक विशेष यूनिक पहचान स्टिकर जारी किया जाएगा, जिससे प्रत्येक वाहन की अलग और स्पष्ट पहचान सुनिश्चित हो सकेगी. इससे न केवल यात्रियों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी पुलिस को बड़ी सहायता मिलेगी.

पंचकूला: सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में पंचकूला पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने बुधवार को एक नई पहल करते हुए जिले में संचालित सभी ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा के व्यापक सत्यापन और विभागीय यूनिक पहचान स्टिकर लगाने का विशेष अभियान शुरू किया है. इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध रूप से संचालित वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना, किसी भी आपराधिक घटना की स्थिति में वाहन एवं चालक की तत्काल पहचान सुनिश्चित करना और यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाना है. अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए एसीपी ट्रैफिक सुरेन्द्र सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो नियमित निगरानी करेंगे.

ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर लगेंगे यूनिक स्टीकर, (ETV Bharat)

स्टीकर में समूची जानकारी दर्ज: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि "अभियान के तहत जिले में पंजीकृत सभी ऑटो रिक्शा एवं ई-रिक्शा का रिकॉर्ड प्राप्त कर प्रत्येक वाहन का विस्तृत सत्यापन किया जाएगा. इसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पंजीकृत वाहन निर्धारित नियमों एवं मानकों के अनुरूप संचालित हो रहे हों. इसके बाद प्रत्येक वाहन पर विशेष विभागीय यूनिक पहचान स्टिकर लगाया जाएगा, जिस पर वाहन का पंजीकरण नंबर, चालक का आईडी कोड, निर्धारित रूट या जोन और विभागीय यूनिक स्टिकर नंबर अंकित होगा. यह स्टिकर वाहन के आगे और पीछे स्पष्ट रूप से लगाया जाएगा, ताकि पुलिस, प्रशासन और आम जन आवश्यकता पड़ने पर आसानी से वाहन की पहचान कर सकें. यह यूनिक स्टिकर वाहन के सत्यापन और पंजीकरण का प्रमाण होगा, जिससे बिना सत्यापन वाले या अवैध रूप से संचालित वाहनों की पहचान करना आसान होगा. अभियान के दौरान प्रतिदिन सत्यापित वाहनों की संख्या, लगाए गए स्टिकरों और अन्य प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट भी कार्यालय को भेजी जाएगी."

पंचकूला में ऑटो और ई-रिक्शा पर यूनिक स्टीकर लगाना होगा अनिवार्य (ETV Bharat)

ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को जागरूक किया: डीसीपी क्राइम एवं ट्रैफिक अमरिंदर सिंह ने बताया कि "अभियान के पहले दिन ट्रैफिक पुलिस की टीमों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऑटो और ई-रिक्शा चालकों को इस विशेष अभियान के बारे में जागरूक किया और मौके पर ही वाहनों की सत्यापन प्रक्रिया भी शुरू कर दी. अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि जिले में संचालित प्रत्येक ऑटो और ई-रिक्शा इस प्रक्रिया के दायरे में आ सके."

सुरक्षित-पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था: पुलिस कमिश्नर पंकज नैन ने कहा कि "यह विशेष अभियान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. इससे अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षा को और अधिक मजबूती मिलेगी. पंचकूला पुलिस ने सभी ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अपील की है कि वे इस विशेष सत्यापन अभियान में पूर्ण सहयोग करें और समय पर अपने वाहनों का सत्यापन कराकर विभागीय यूनिक पहचान स्टिकर अवश्य प्राप्त करें."