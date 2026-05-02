फूलों की जगह नोटों से सजाई कार, मां की रिटायरमेंट पर बेटे का अनोखा तोहफा, देखें वीडियो
जींद में मां की रिटायरमेंट को बेटे ने अनोखा और खास बनाया. बेटे ने नई कार गिफ्ट दी. जिसे फूलों की जगह नोटों से सजाया.
Published : May 2, 2026 at 11:22 AM IST
जींद: रिटायरमेंट का दिन आमतौर पर भावुक कर देने वाला और यादगार होता है, लेकिन जींद जिले की नर्सिंग अधिकारी शान देवी के लिए ये दिन यादगार के साथ बेहद खास और अनोखा बन गया. उनके बेटे ने मां को गिफ्ट में नई कार दी. कार को फूलों या रिबन से नहीं, बल्कि 10-10 रुपये के नोटों से सजाया.
जींद में अनोखी रिटायरमेंट: जुलाना क्षेत्र के जैजैवंती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारी शान देवी की रिटायरमेंट के दिन जैसे ही वो केंद्र से बाहर निकलीं, उनके बेटे ने सरप्राइज तैयार रखा था. बाहर खड़ी नई कार को चारों तरफ 10 रुपये के नोटों से सजाया हुआ था. फ्रंट साइड ड्राइवर के शीशे को छोड़कर बाकी सभी तरफ 10 रुपये के नोट चिपकाए गए थे. शीशे पर शान देवी का फोटो भी लगाया गया था, जो पूरे दृश्य को और भी भावुक बना रहा था.
फूलों की जगह नोटों से सजाई नई कार: बेटे ने अपनी मां को नोटों से ढकी कार में बैठाया और घर तक ले गया. इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है. जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों ने इस वीडियो को देखकर बेटे की मां के प्रति लगाव और रचनात्मक तरीके की भरपूर तारीफ की है.
सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुई शान देवी: बता दें कि शान देवी ने स्वास्थ्य विभाग में 39 साल तीन महीने और 27 दिन की सेवा दी है. कोरोना वॉरियर्स के तौर पर भी उन्होंने काम किया है. शान देवी ने बताया कि "मैंने सोचना नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा. स्टाफ ने भी भरपूर प्यार दिया और बेटे बहू ने मिलकर भी खास सरप्राइज दिया. बेटे ने जो सरप्राइज दिया. इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था. अचानक से मिला से सरप्राइज काफी खुशी देने वाला था. जिसके चलते ये दिन और खास बन गया." शान देवी सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुई हैं.
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