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शराब पीकर गाड़ी चलाई, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, तीसरी बार पकड़ा गया था शख्स

जांजगीर चांपा : जिला में शराब पीकर गाड़ी चलाते तीसरी बार पकड़े गए चालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है.सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता से प्रेरित इस सजा में शराब पीकर वाहन चलाने वाले को 30 दिन तक सामुदायिक सेवा करते हुए कोतवाली थाना की सफाई करनी होगी. साथ ही साथ चौक चौराहों में शराब न पीने की जागरूकता लाने का संदेश फैलाने को कहा है.

थाना की सफाई कर रहा युवक

जांजगीर चांपा थाना में अब सजा पाने के बाद युवक रोजाना आकर साफ सफाई कर रहा है.जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर यातायात पुलिस ने लगातार नगर के चौक चौराहों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया है. हेलमेट की अनिवार्यता के साथ, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है.