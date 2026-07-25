शराब पीकर गाड़ी चलाई, कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, तीसरी बार पकड़ा गया था शख्स
जांजगीर चांपा में तीसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने वाले शख्स को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 25, 2026 at 7:30 PM IST
जांजगीर चांपा : जिला में शराब पीकर गाड़ी चलाते तीसरी बार पकड़े गए चालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है.सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता से प्रेरित इस सजा में शराब पीकर वाहन चलाने वाले को 30 दिन तक सामुदायिक सेवा करते हुए कोतवाली थाना की सफाई करनी होगी. साथ ही साथ चौक चौराहों में शराब न पीने की जागरूकता लाने का संदेश फैलाने को कहा है.
थाना की सफाई कर रहा युवक
जांजगीर चांपा थाना में अब सजा पाने के बाद युवक रोजाना आकर साफ सफाई कर रहा है.जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देश पर यातायात पुलिस ने लगातार नगर के चौक चौराहों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया है. हेलमेट की अनिवार्यता के साथ, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों को धारा 185 मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की जा रही है.
यातायात पुलिस ने तीसरी बार स्वदेश यादव को शराब पीकर वाहन चलाते पकड़ा. इसके बाद धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत न्यायालय में चालान पेश किया. इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सड़क सुरक्षा और जन जागरूकता के लिए शराब पी कर वाहन चलाने वाले स्वदेश कुमार यादव को 30 दिनों तक कोतवाली थाना की सफाई और नगर के अलग अलग चौक चौराहों में शराब नहीं पीने की अपील और वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूकता लाने के आदेश दिए हैं- योगिता खापर्डे, सीएसपी
तीसरी बार पकड़ा गया था शख्स
आपको बता दें कि स्वदेश कुमार यादव को यातायात पुलिस ने शराब पी कर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था. यातायात पुलिस ने दोनों बार न्यायालय में प्रकरण पेश किया.जिस पर न्यायालय ने आरोपी स्वदेश कुमार दो बार 10 -10 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया. इसके बाद भी स्वदेश कुमार यादव अपनी आदतों मे सुधार नहीं लाया. लिहाजा अब अदालत ने स्वदेश को अनोखी सजा सुनाई है.
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बीजेपी में दो राय, शिक्षामंत्री बोले इस्तीफा वापस लें,महंत बोले ये देश के भविष्य की जीत
जल संरक्षण के साथ आजीविका का साधन, किशोरी बना अन्य गांवों के लिए मॉडल
छत्तीसगढ़ मोटो क्वीन्स बाइकर्स ग्रुप का कांकेर में स्वागत, बस्तर भ्रमण पर निकली हैं महिलाएं