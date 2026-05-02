बरेली: जब घुटनों के बल चलकर तहसील पहुंचे अन्नदाता, किसानों के अनोखे प्रदर्शन से हिला प्रशासन!
समस्याओं का समाधान न होने पर तहसील परिसर में किसानों ने चुना यह रास्ता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 4:02 PM IST
बरेली: बरेली में मीरगंज तहसील परिसर में जनसुनवाई के दौरान अनोखे अंदाज में विरोध-प्रदर्शन देखने को मिला. भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घुटनों के बल जमीन पर रेंगते हुए जनसुनवाई कक्ष में पहुंचे. किसानों के इस अनोखे विरोध-प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
जानकारी के अनुसार जनसुनवाई के दौरान एडीएम फाइनेंस संतोष सिंह, तहसीलदार के साथ लोगों की शिकायतें सुन रहे थे, तभी भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) से जुड़े किसान नारेबाजी करते हुए कक्ष में पहुंच गए और विरोध दर्ज कराया. किसानों का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा, जिससे नाराज होकर उन्हें यह कदम उठाना पड़ा.
हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग
किसानों ने आरोप लगाया है कि भटौली नगला में जमीन के अंश निर्धारण का मामला लंबे समय से लंबित है. वहीं, ग्राम हल्दी दांद में खेत के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन हटाने की मांग भी अब तक पूरी नहीं हुई. प्रदर्शन के दौरान ग्राम मनकरी में अवैध खनन, जर्जर सड़कों, गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद न होने और बारदाने के नाम पर किसानों को लौटाए जाने जैसे मुद्दे भी उठाए गए. किसानों ने स्मार्ट मीटर हटाने की मांग करते हुए इसे आम जनता के लिए नुकसानदायक बताया.
भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण का मुद्दा
इसके अलावा ग्राम पंचायत बगरऊ में शिकायतकर्ता पर दबाव बनाकर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया गया, जबकि रहपुरा जागीर में अनुसूचित जाति की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. किसानों ने फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री में पुलिसकर्मियों की कथित मिलीभगत का आरोप लगाते हुए युवाओं के भविष्य पर खतरा बताया.
ऐसे ही मनकरी से हरदोई श्यामपुर तक स्वीकृत खड़ंजा कार्य शुरू न होने पर भी नाराजगी जताई गई. प्रदर्शन के दौरान सुधीर बालियान, मदन लाल गंगवार, विशाल पाल, सोमवीर सिंह समेत कई किसान नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. किसानों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.
वायरल वीडियो बना चर्चा का केंद्र
तहसील परिसर का यह अनोखा विरोध-प्रदर्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग इसे किसानों की मजबूरी और प्रशासनिक लापरवाही से जोड़कर देख रहे हैं. इधर एसडीएम आलोक कुमार ने बताया कि किसानों की सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई जाएगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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