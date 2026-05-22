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मथुरा : जब नगर निगम दफ्तर में अचानक घुस आया 'कॉकरोच', यमुना में गिरते नालों पर जताई नाराजगी

मथुरा: यमुना नदी में गिरते गंदे नालों के विरोध में शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय में एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला. वहां एक प्रदर्शनकारी कॉकरोच की वेशभूषा में पहुंचा. उसने इस अनोखे अंदाज में विरोध जताने के बाद निगम के अधिकारियों को शिकायत पत्र सौंपा और यमुना नदी के शुद्धिकरण की मांग की.

नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां आरटीआई कार्यकर्ता दीपक शर्मा ने कॉकरोच की वेशभूषा में विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक शिकायत पत्र सौंपा. दीपक शर्मा का कहना है कि यमुना नदी में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, इसके बावजूद गंदे नालों को नदी में गिरने से रोका नहीं जा रहा है. उन्होंने मांग की कि प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को इस गंभीर समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए और यमुना में सीधे गिर रहे गंदे नालों पर जल्द से जल्द रोक लगानी चाहिए. दीपक ने यह भी बताया कि इसको लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर की है.

दीपक शर्मा ने कहा कि कुर्सी पर बैठे अधिकारी जनता की समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं. यमुना को शुद्ध करने के लिए वर्षो से मांग चली आ रही है. इसको लेकर कई अभियान भी चलाए गए, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है. यमुना का जल आचमन करने लायक भी नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि मथुरा-वृंदावन में यमुना नदी को शुद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पानी में बहा दिया गया, लेकिन नतीजा वैसा का वैसा ही है. अधिकारियों से की गई शिकायतों पर भी कुछ नहीं हुआ. दर्जनों गंदे नालों का पानी यमुना नदी को दूषित कर रहा है. इस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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