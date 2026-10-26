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बिलासपुर में अनोखा प्रदर्शन : सड़क पर उल्टे चले लोग, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति को मिला जन समर्थन

बिलासपुर में अनोखा प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बिलासपुर : बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर अनोखा प्रदर्शन हुआ है. सुविधाओं में कटौती के विरोध में हवाई यात्री और शहरवासी उल्टा मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया है. धरना स्थल से कलेक्टोरेट तक मार्च निकाला गया. बीते 7 साल से इनकी लगातार धरना जारी है.

उल्टा चलकर किया विरोध