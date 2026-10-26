बिलासपुर में अनोखा प्रदर्शन : सड़क पर उल्टे चले लोग, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति को मिला जन समर्थन
बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने अनोखा प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2026 at 3:29 PM IST
बिलासपुर : बिलासपुर में हवाई सेवा को लेकर अनोखा प्रदर्शन हुआ है. सुविधाओं में कटौती के विरोध में हवाई यात्री और शहरवासी उल्टा मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया है. धरना स्थल से कलेक्टोरेट तक मार्च निकाला गया. बीते 7 साल से इनकी लगातार धरना जारी है.
उल्टा चलकर किया विरोध
न्यायधानी बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट निर्माण और महानगरों तक सीधे हवाई उड़ान की मांग को लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति सोमवार को उल्टा रैली निकाली है. आंदोलन के सात साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम में अलग-अलग सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए इनकी रैली राघवेंद्र राव सभा भवन से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक उल्टे रैली के रूप में निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.
कई संगठनों का समर्थन
आंदोलन को जिला अधिवक्ता संघ, मर्चेंट एसोसिएशन, व्यापारिक संगठनों जिला उद्योग संघ, आईएमए, होटल एसोसिएशन, क्रिकेट संघ, हॉकी संघ, रेलवे मेंस कांग्रेस सहित संगठनों का समर्थन मिला है.
बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से मार्च 2021 में व्यावसायिक उड़ानें शुरू हुई थीं. हालांकि, रनवे की लंबाई लगभग 1500 मीटर होने के कारण छोटे विमानों का ही संचालन हो पा रहा है.बोइंग जैसे विमान नहीं उतर पा रहें. हमारी मांग है कि रनवे का विस्तार कर 4C श्रेणी का एयरपोर्ट विकसित किया जाए, ताकि बड़े विमानों का संचालन हो सके- विजय पाण्डेय, सदस्य, हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति
रनवे विस्तार की मांग
समिति सदस्य विनय शुक्ला के मुताबिक बिलासपुर के बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से मार्च 2021 में व्यावसायिक उड़ानें शुरू हुई थीं. हालांकि, रनवे की लंबाई लगभग 1500 मीटर होने के कारण छोटे विमानों का ही संचालन हो पा रहा है. बोइंग और जैसे विमान नही उतर पा रहें. समिति की मांग है कि रनवे का विस्तार कर 4C श्रेणी का एयरपोर्ट विकसित किया जाए, ताकि बड़े विमानों का संचालन हो सके.
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