बस्ती : "चारागाह की भूमि पर किया जा रहा कब्जा", आक्रोशित ग्रामीणों ने जमीन पर लेटकर किया प्रदर्शन, लगाई न्याय की गुहार
गांव वालों का कहना है कि भू-माफिया और राजस्व कर्मियों की सांठगांठ से चारागाह की जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:42 PM IST
बस्ती : जनपद के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम बगही उर्फ बेनीपुर में सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर सार्वजनिक उपयोग की आरक्षित भूमि को कब्जाने के आरोप का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि विपेंद्र सिंह का कहना है कि भू-माफिया गांव की चारागाह की जमीन को कब्जाने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों की जागरुकता की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा. अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. गांव वालों का कहना है कि भू-माफिया और राजस्व कर्मियों की सांठगांठ से चारागाह की जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है.
अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार, ग्राम बगही उर्फ बेनीपुर की गाटा संख्या 510 सरकारी दस्तावेजों सार्वजनिक चारागाह के रूप में सुरक्षित श्रेणी में दर्ज थी. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 132 और वर्तमान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77 के कड़े प्रावधानों के तहत इस प्रकार की आरक्षित सार्वजनिक भूमि का पट्टा या आवंटन किसी भी परिस्थिति में किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता. न ही इस पर कोई भौमिक अधिकार प्राप्त हो सकता है.
ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन लेखपालों ने नियमों को ताक पर रखकर 1384 फसली के दौरान इस भूमि का खाता समाप्त कर इसे बंजर श्रेणी में डाल दिया. उसके बाद बिना किसी वैध आधिकारिक पत्रावली या स्वीकृत आदेश के खतौनी पर फर्जी तरीके से बगल के गांव के निवासी कोमल के नाम 2 बीघा जमीन दर्ज कर दिया. कोमल की मृत्यु के बाद यह जमीन हरीराम पुत्र भेजू के नाम दर्ज हुई. हरीराम अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नियमानुसार वह बिना जिलाधिकारी की पूर्व वैधानिक अनुमति के अपनी भूमि किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता.
आरोप है कि अधिकारियों के आंखों में धूल झोंककर जिलाधिकारी से परमिशन ले ली गई. उसके बाद रसूखदारों और कर्मचारियों की मिलीभगत से इस भूमि का बैनामा ग्राम चिलवनिया निवासी साहबराम यादव की पत्नी पुष्पा देवी के पक्ष में करा दिया गया. फिर सांठगांठ कर इसका खारिज-दाखिल भी करा लिया गया और खसरे में फर्जी तरीके से हर वर्ष गेहूं, धान इत्यादि फसल दर्ज कराता रहा, जबकि जब मौके पर पड़ताल की गई, तो पता चला वहां पर बड़े-बड़े पेड़ और घास है. वह जमीन पूरी तरह चारागाह है, जिसमें कभी कोई खेती नहीं हुई है.
दरअसल, यह मामला तब और गरमा गया जब साहबराम यादव और उनके लोग उस जमीन पर कब्जा करने पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने विरोध किया और पुलिस से लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है. ग्रामीणों कने जमीन पर लेटकर प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि गाटा संख्या 510 को दोबारा उसके मूल स्वरूप चारागाह के रूप में दर्ज किया जाए.
वहीं, भूमि प्रबंधन समिति के सदस्य विपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले मुख्य आरोपी साहबराम यादव और फर्जीवाड़ा करने वाले राजस्व कर्मियों के खिलाफ जालसाजी व भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा जाए और सरकारी जमीन को ग्रामीणों के लिए खाली कराया जाए. उन्होंने कहा कि सालों से इस जमीन का प्रयोग ग्रामीण अपने पशुओं को चराने के लिए करते आ रहे हैं, इसलिए गांव के लोग इस जमीन को भू-माफिया के हाथ में जाने नहीं देंगे. इस मामले में एसडीएम सदर हिमांशु कुमार का कहना है कि शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जांच टीम गठित कर अभिलेखों की गहनता से पड़ताल की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सरकारी जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा.
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