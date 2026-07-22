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बस्ती : "चारागाह की भूमि पर किया जा रहा कब्जा", आक्रोशित ग्रामीणों ने जमीन पर लेटकर किया प्रदर्शन, लगाई न्याय की गुहार

बस्ती : "चारागाह की भूमि पर किया जा रहा कब्जा", आक्रोशित ग्रामीणों ने जमीन पर लेटकर किया प्रदर्शन, लगाई न्याय की गुहार ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती : जनपद के सदर तहसील अंतर्गत ग्राम बगही उर्फ बेनीपुर में सरकारी अभिलेखों में हेरफेर कर सार्वजनिक उपयोग की आरक्षित भूमि को कब्जाने के आरोप का मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि विपेंद्र सिंह का कहना है कि भू-माफिया गांव की चारागाह की जमीन को कब्जाने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों की जागरुकता की वजह से उन्हें वापस लौटना पड़ा. अब ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है. गांव वालों का कहना है कि भू-माफिया और राजस्व कर्मियों की सांठगांठ से चारागाह की जमीन को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है. बस्ती : "चारागाह की भूमि पर किया जा रहा कब्जा", आक्रोशित ग्रामीणों ने जमीन पर लेटकर किया प्रदर्शन, लगाई न्याय की गुहार (Video Credit; ETV Bharat) अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार, ग्राम बगही उर्फ बेनीपुर की गाटा संख्या 510 सरकारी दस्तावेजों सार्वजनिक चारागाह के रूप में सुरक्षित श्रेणी में दर्ज थी. उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 132 और वर्तमान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 77 के कड़े प्रावधानों के तहत इस प्रकार की आरक्षित सार्वजनिक भूमि का पट्टा या आवंटन किसी भी परिस्थिति में किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जा सकता. न ही इस पर कोई भौमिक अधिकार प्राप्त हो सकता है.

ग्रामीणों का आरोप है कि तत्कालीन लेखपालों ने नियमों को ताक पर रखकर 1384 फसली के दौरान इस भूमि का खाता समाप्त कर इसे बंजर श्रेणी में डाल दिया. उसके बाद बिना किसी वैध आधिकारिक पत्रावली या स्वीकृत आदेश के खतौनी पर फर्जी तरीके से बगल के गांव के निवासी कोमल के नाम 2 बीघा जमीन दर्ज कर दिया. कोमल की मृत्यु के बाद यह जमीन हरीराम पुत्र भेजू के नाम दर्ज हुई. हरीराम अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए नियमानुसार वह बिना जिलाधिकारी की पूर्व वैधानिक अनुमति के अपनी भूमि किसी गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता.