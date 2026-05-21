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बांदा में भीषण गर्मी से बेहाल लोगों का अनोखा प्रदर्शन; मुंह पर ऑक्सीजन मॉस्क और हाथों में पौधे लेकर बयां किया दर्द

दरअसल, बांदा जिला इस समय न केवल देश, बल्कि दुनिया के सबसे गर्म शहरों में गिना जा रहा है. यहां मई के महीने में ही पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त है.

बुंदेलखंड इंसाफ सेना के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंच कर एक अनोखा प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता अपने मुंह पर ऑक्सीजन मॉस्क लगाए और हाथों में पौधों के गमले लेकर नारेबाजी करते हुए पहुंचे. उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर नदियों और पहाड़ों में चल रहे अवैध खनन को तुरंत बंद करने की मांग की. साथ ही, संगठन ने सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर काटे जा रहे जंगलों के लिए डीएफओ को दोषी ठहराते हुए उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

बांदा: बांदा में भीषण गर्मी का कहर जारी है. आलम यह है कि सुबह होते ही सूरज की तपिश लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर देती है. स्थानीय लोगों का मानना है कि बांदा में पड़ रही इस बेतहाशा गर्मी के मुख्य जिम्मेदार यहां के पहाड़ों-नदियों में होने वाला खनन और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई है. अब इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस भीषण गर्मी की वजह प्रकृति के साथ हो रही भारी छेड़छाड़ है. एक तरफ हाईवे और सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर लाखों पेड़ और जंगल काट कर दिए गए, तो दूसरी तरफ नदियों से रोजाना लाखों टन बालू निकाली जा रही है. पहाड़ों पर भी अवैध रूप से बारूद ब्लास्टिंग कर पत्थर निकाले जा रहे हैं. इसी वजह से पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है, जिसका खामियाजा अब यहां के लोग गर्मी के रूप में भुगत रहे हैं.

बंद हो अवैध खनन और पेड़ों की कटाई

बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एएस नोमानी व अन्य लोगों का कहना है कि यहां पर भीषण गर्मी का एक ही कारण है. अवैध खनन और पेड़ों का अवैध कटान. इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए और अवैध रूप से हो रहे खनन और कटान को बंद कराया जाए, नहीं तो आगे आने वाले कुछ वर्षों में यहां की स्थिति भयावह हो जाएगी.

'खनन अधिक गर्मी पड़ने की वजह नहीं'

डीएम अमित आसेरी ने बताया कि बांदा जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां का क्षेत्र खुला हुआ है और पथरीला है, जिसके चलते यहां पर गर्मी पड़ रही है. वहीं, अवैध खनन के संबंध में इन्होंने बताया कि बांदा जनपद ही ऐसा जनपद नहीं है जहां पर खनन होता है. कई और जनपद हैं जहां पर बांदा से भी अधिक खनन होता है. इसलिए खनन यहां पर अधिक गर्मी पड़ने की वजह नहीं है. हालांकि इन्होंने कहा कि हम लोग समय-समय पर खनन पट्टों का निरीक्षण करते हैं और हमारे यहां मानक के अनुरूप ही खनन पट्टे संचालित हैं. इस साल हम प्लांटेशन को जन सहयोग के आधार पर करेंगे जिससे कि लोग पौधे लगाएं और फिर उनको बचाने का भी कम करें.

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