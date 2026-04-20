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बांदा में अनोखा प्रदर्शन; बैंड बाजे के साथ दूल्हा पहुंचा कलेक्ट्रेट, बोला- स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटवाओ सरकार

यहां पर एक दूल्हा अपने सिर पर शादी की पगड़ी, हाथों में मेहंदी, शगुन की थाली और शादी का लिबास पहनकर बैंड बाजा के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचा. दूल्हे के साथ में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोगों व कुछ बारातियों भी थे. दूल्हा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया. कहा- शगुन के रूप में मेरी यह मांग है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाए जाएं. क्योंकि इससे बहुत समस्याएं आ रही हैं.

बांदा : बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में आए दिन धरना प्रदर्शन हो रहा है. लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर को हटाकर पुराने मीटर लगाने की बिजली विभाग से मांग कर रहे हैं. सोमवार को स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला.

बांदा शहर के जरैली कोठी इलाके के रहने वाले कुलदीप कुमार की बारात महोबा जनपद के खन्ना इलाके में जानी थी. वहीं मौजूदा समय में बांदा का तापमान देश में सबसे ज्यादा है. बारात निकासी के चल रहे कार्यक्रम के बीच अचानक प्रीपेड मीटर से लाइट कट गई. जिससे भीषण गर्मी में लोग परेशान हो गए. बुंदेलखंड इंसाफ सेना के लोगों से कुलदीप ने संपर्क किया और अपने घर परिवार के लोगों व बारातियों के साथ प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच गया.

दूल्हा कुलदीप ने बताया, आज मेरी बारात महोबा जिले के खन्ना जा रही थी. बारात निकलने की तैयारी के बीच अचानक लाइट कट गई. जिससे इस भीषण गर्मी में घर-परिवार के लोगों और नाते रिश्तेदारों को काफी समस्या हुई. जिसके चलते मैं अपनी समस्या लेकर यहां पर आ गया.

कुलदीप ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल दोगुना आ रहा है. जिसे चुकाना मुश्किल हो गया है. अगर इसी तरह बिजली कटती रहेगी तो वह अपनी दुल्हन को इस भीषण गर्मी में घर में कैसे रखेगा. इसलिए पुराने बिजली के मीटर को लगाया जाए और प्रीपेड मीटर को हटाया जाए.

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