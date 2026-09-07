ETV Bharat / state

अनोखा प्रदर्शन : नाली के पानी में स्नान और नाश्ता, सड़क और ड्रेनेज की मांग, अकलतरा में रहवासियों ने किया चक्काजाम

अकलतरा नगर पालिका में सड़क और नाली निर्माण के लिए अनोखा प्रदर्शन किया गया.जिसकी गूंज प्रशासन तक पहुंच गई.

Unique protest in akaltara
नाली के पानी में स्नान और नाश्ता (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2026 at 12:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा : आपने स्थानीय स्तर पर मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन तो कई तरह के देखे होंगे.लेकिन आज जो हम प्रदर्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सच में अनोखा है. ये प्रदर्शन हुआ अकलतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में,जहां सड़क और नाली की मांग लंबे समय से की जा रही थी.लेकिन जब काम नहीं हुआ तो रहवासियों ने ऐसा कुछ किया कि घंटे भर में प्रशासन दरवाजे पर था,और उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित में आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया गया.

नाली और सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शन

अकलतरा के वार्ड क्रमांक 11 के लोग नाली निर्माण और गली की सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे.लेकिन बारिश से पहले की गई मांग बारिश के दौरान भी पूरी नहीं हुई.जिसके विरोध में रहवासियों ने सड़क में जमे गंदे पानी में उतरकर पार्षद के साथ प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों ने ना सिर्फ गंदे पानी से स्नान किया,बल्कि उसी में बैठकर नाश्ता भी किया. इस प्रदर्शन के बाद रहवासियों ने चक्काजाम किया.चक्कजाम के कारण अधिकारी मौके पर पहुंचे और रहवासियों को जल्द से जल्द सड़क और नाली बनवाने का आश्वासन लिखित में दिया.

Protest sitting in drain water
नाली के पानी में बैठकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
नाली के पानी में स्नान और नाश्ता (Etv Bharat)

वर्षो से नाली निर्माण नहीं होने और सड़क निर्माण नहीं होने से नाली का पानी गली में भरा हुआ है,जो घरों में घुस रहा है. ऐसे में वार्डवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कीड़े और मच्छर घरों में घुस रहे हैं.अब तो जहरीले सांप भी घरों में घुसने लगे हैं. जिससे डेंगू मलेरिया, हैजा जैसी गंभीर होने का डर सता रहा है- वार्डवासी

नाली सड़क के लिए टेंडर निकाला गया था लेकिन बेवजह निरस्त कर दिया गया . ऐसे में अधिकारियों के मौके पर आने और समाधान देने के मांग की जा रही थी लेकिन प्रशासन के उदासीन रवैया से नाराज लोगों ने अकलतरा - पामगढ़ मुख्य मार्ग को बाधित कर चक्काजाम किया- वार्ड पार्षद

blockade called off following SDM persuasion
एसडीएम की समझाईश के बाद चक्काजाम स्थगित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लिखित आश्वासन के बाद चक्काजाम समाप्त

पामगढ़ अकलतरा मार्ग मे आक्रोश के कारण चक्का जाम की सूचना मिलने पर अकलतरा एसडीएम सुमित बघेल नगर पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके में पहुंचे. वार्ड वासियों की समस्या सुनी और उनकी समस्याओ का निराकरण करने का लिखित आश्वासन दिया. जिसके बाद चक्काजाम समाप्त हुआ.

Road blockade to demand construction
नाली और सड़क बनवाने के लिए चक्काजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिसकी जेब में झीरम के सबूत रखे हैं वो एनआईए को दें- डिप्टी सीएम विजय शर्मा

महिला मंत्री, सांसद, विधायक और पत्रकारों का रैंप वॉक, तीजा महोत्सव में दिखा नारी शक्ति का अनोखा संगम

गरियाबंद के गजपल्ला वाटरफॉल में सेल्फी के दौरान पैर फिसलने से डूबा नाबालिग, मौत

TAGGED:

UNIQUE PROTEST IN AKALTARA
BATH BREAKFAST IN DRAIN WATER
अनोखा प्रदर्शन
अकलतरा नगर पालिका
DEMANDS FOR ROADS AND DRAINAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.