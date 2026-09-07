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अनोखा प्रदर्शन : नाली के पानी में स्नान और नाश्ता, सड़क और ड्रेनेज की मांग, अकलतरा में रहवासियों ने किया चक्काजाम

जांजगीर चांपा : आपने स्थानीय स्तर पर मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रदर्शन तो कई तरह के देखे होंगे.लेकिन आज जो हम प्रदर्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो सच में अनोखा है. ये प्रदर्शन हुआ अकलतरा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 11 में,जहां सड़क और नाली की मांग लंबे समय से की जा रही थी.लेकिन जब काम नहीं हुआ तो रहवासियों ने ऐसा कुछ किया कि घंटे भर में प्रशासन दरवाजे पर था,और उनकी मांगों को पूरा करने का लिखित में आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया गया.

नाली और सड़क निर्माण के लिए प्रदर्शन

अकलतरा के वार्ड क्रमांक 11 के लोग नाली निर्माण और गली की सड़क बनवाने की मांग कर रहे थे.लेकिन बारिश से पहले की गई मांग बारिश के दौरान भी पूरी नहीं हुई.जिसके विरोध में रहवासियों ने सड़क में जमे गंदे पानी में उतरकर पार्षद के साथ प्रदर्शन किया. इस दौरान लोगों ने ना सिर्फ गंदे पानी से स्नान किया,बल्कि उसी में बैठकर नाश्ता भी किया. इस प्रदर्शन के बाद रहवासियों ने चक्काजाम किया.चक्कजाम के कारण अधिकारी मौके पर पहुंचे और रहवासियों को जल्द से जल्द सड़क और नाली बनवाने का आश्वासन लिखित में दिया.