'मेरा वार्ड क्यों भूले महोदय', चिरमिरी निगम पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, सामान्य सभा में नारियल लेकर लोटते हुए पहुंचे
चिरमिरी निगम पार्षद ने अनोखा प्रदर्शन किया.विकास की मांग लेकर पार्षद नारियल लेकर लोटते हुए निगम की सामान्य सभा में पहुंचे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 27, 2026 at 7:47 PM IST
चिरमिरी: नगर पालिक निगम चिरमिरी में वार्डों के विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच असंतोष अब अनोखे अंदाज में सामने आने लगा है. वार्ड क्रमांक 24 के कांग्रेस पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने वार्ड की कथित उपेक्षा के विरोध में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.
नारियल लेकर लोटते हुए पहुंचे पार्षद
वार्ड में विकास कार्यों की उम्मीद लगाए बैठे पार्षद शहाबुद्दीन दंडवत करते हुए हाथों में नारियल लेकर सामान्य सभा की बैठक में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सभापति संतोष सिंह को नारियल भेंट कर अपने वार्ड के विकास की मांग उठाई. पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन का यह प्रदर्शन सामान्य विरोध से अलग नजर आया.उन्होंने दंडवत होकर निगम के जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया. हाथों में नारियल लेकर बैठक में पहुंचना और उसे सभापति को भेंट करना उनके प्रदर्शन का सबसे खास पहलू रहा.इस अनोखे तरीके के माध्यम से उन्होंने वार्ड की समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की.
वार्ड की उपेक्षा से नाराज हैं पार्षद
पार्षद शहाबुद्दीन का कहना है कि वार्ड क्रमांक 24 के विकास और वहां की मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है.वार्डवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकास कार्यों की अपेक्षा की जाती रही है, लेकिन उनके अनुसार वार्ड को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं मिल रही है.
जनप्रतिनिधि होने के नाते वार्ड के लोगों की समस्याओं को निगम तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है. ऐसे में जब लगातार मांगों के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते हैं, तो विरोध के माध्यम से निगम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना जरूरी हो जाता है. सामान्य सभा की बैठक में नारियल लेकर पहुंचने और सभापति संतोष सिंह को भेंट करने के पीछे मेरा उद्देश्य अपने वार्ड के विकास की ओर जिम्मेदारों का ध्यान खींचना है- शहाबुद्दीन,वार्ड पार्षद
पार्षद का टूटा सब्र का बांध
पार्षद शहाबुद्दीन ने दंडवत प्रदर्शन के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की है कि वार्ड के विकास के लिए अब निगम के जिम्मेदारों को गंभीरता से पहल करनी चाहिए. चिरमिरी नगर निगम में वार्डों के विकास को लेकर पार्षदों की अपेक्षाएं और नागरिकों की जरूरतें लगातार महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई हैं.वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस अनोखे प्रदर्शन ने एक बार फिर वार्ड विकास और जनप्रतिनिधियों की मांगों पर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए हैं.
निगम प्रशासन पर टिकी निगाहें
अब देखना होगा कि सामान्य सभा में हुए इस प्रदर्शन के बाद निगम के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी वार्ड क्रमांक 24 की समस्याओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं और विकास कार्यों को लेकर क्या कदम उठाते हैं. फिलहाल पार्षद का दंडवत प्रदर्शन चिरमिरी की सियासत और निगम की कार्यप्रणाली के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.
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