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'मेरा वार्ड क्यों भूले महोदय', चिरमिरी निगम पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, सामान्य सभा में नारियल लेकर लोटते हुए पहुंचे

नारियल लेकर लोटते हुए निगम पहुंचे पार्षद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

चिरमिरी: नगर पालिक निगम चिरमिरी में वार्डों के विकास और नागरिक सुविधाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों के बीच असंतोष अब अनोखे अंदाज में सामने आने लगा है. वार्ड क्रमांक 24 के कांग्रेस पार्षद मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपने वार्ड की कथित उपेक्षा के विरोध में ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने निगम की सामान्य सभा की बैठक के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

नारियल लेकर लोटते हुए पहुंचे पार्षद