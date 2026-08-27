कानपुर देहात में बिजली कटौती से परेशान लोगों का अनोखा प्रदर्शन, दंडवत करते हुए पहुंचे रनियां पावर हाउस
रानियां बिजली घर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस अघोषित कटौती से व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 3:34 PM IST
कानपुर देहात : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही लाख दावा करते हो कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को भरपूर बिजली मिल रही है, लेकिन कानपुर देहात में यह दावे हवा हवाई नजर आ रहे हैं. बिजली की कटौती और अधिकारियों की मनमानी से उपभोक्ता में काफी नाराजगी है. गुरुवार को नाराज उपभोक्ता दंडवत प्रणाम करते हुए बिजली घर पहुंचे. उन्होंने एसडीओ विकास सोनी को बिजली कटौती की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा.
कानपुर देहात में लगातार हो रही बिजली कटौती से व्यापारी वर्ग और उपभोक्ता परेशान हैं. बिजली कटौती को लेकर बीजेपी के युवा नेता और बजरंग दल के मंत्री अमित सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा 21 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दिए गए. बावजूद जिले में 14 से 15 घंटे बिजली की कटौती हो रही है. वहीं मौसम की खराबी और लगातार हो रही बारिश के चलते जो 14 से 15 घंटे बिजली मिलती थी, वह भी नहीं मिल रही है. रनियां पावर हाउस की मनमानी के चलते ग्रामीणों को बिज़ली कटौती की किल्लत से काफी झूझना पड़ रहा है.
रानियां बिजली घर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने बताया कि इस अघोषित कटौती से व्यापार में भारी नुकसान हो रहा है. जब बिजली विभाग से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की जाती है तो उनके द्वारा यह बताया जाता है कि ओवरलोड होने की वजह से बिजली की कटौती की जा रही है. जबकि इंड्रस्टीज को देहात के फीडर से जोड़कर बिजली की आपूर्ति दी जा रही है.
एसडीओ विकास सोनी ने बताया कि रानियां बिजली घर में ओवरलोडिंग की समस्या है. बिजली की मांग को संतुलित करने के लिए सुबह-शाम कटौती की बजाय दिन के समय रोस्टिंग की जा रही है. उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 सितंबर से सभी उपभोक्ता को पर्याप्त बिजली मिल सकेगी.
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