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ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए रायपुर में निकली अनोखी बारात, JCCJ ने किया विरोध प्रदर्शन

JCCJ ने किया विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

रायपुर: मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर आज दिल्ली से लेकर रायपुर तक सियासी माहौल गर्म रहा. रायपुर में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में अनोखी बारात निकाली गई. जोगी कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान खींचा.

जोगी कांग्रेस ने निकाली अनोख बारात जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता और कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में सुभाष स्टेडियम से शास्त्री चौक स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर जाने के लिए निकले. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर पहुंचे थे. पार्टी नेताओं ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए. विरोध रैली जब मोतीबाग के पास पहुंची, तब पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहीं सड़क पर पीएम मोदी और सीईसी के विरोध में नारेबाजी की.