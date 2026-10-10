ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए रायपुर में निकली अनोखी बारात, JCCJ ने किया विरोध प्रदर्शन
अमित जोगी ने कहा, भारत का लोकतंत्र संविधान और जनता के विश्वास पर टिका है. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 10, 2026 at 7:37 PM IST
रायपुर: मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर आज दिल्ली से लेकर रायपुर तक सियासी माहौल गर्म रहा. रायपुर में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी के नेतृत्व में अनोखी बारात निकाली गई. जोगी कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान खींचा.
जोगी कांग्रेस ने निकाली अनोख बारात
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता और कार्यकर्ता आज बड़ी संख्या में सुभाष स्टेडियम से शास्त्री चौक स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर जाने के लिए निकले. प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का मुखौटा पहनकर पहुंचे थे. पार्टी नेताओं ने निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए. विरोध रैली जब मोतीबाग के पास पहुंची, तब पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहीं सड़क पर पीएम मोदी और सीईसी के विरोध में नारेबाजी की.
सरकार और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि "जबसे सरकार और सीईसी की दोस्ती हुई है, तब से लोकतंत्र बीमार हो गया है, पिछले दस साल से देश में वोट चोरी होती रही. अमित जोगी ने कहा कि देश में लोकतंत्र का जनाजा निकल रहा है. जबकि जनता का वोट लोकतंत्र की आत्मा है. अमित जोगी ने कहा कि हम जनता के वोट के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे.
भारत का लोकतंत्र संविधान और जनता के विश्वास पर टिका हुआ है. इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आम नागरिक का वोट है. गरीब, किसान, मजदूर, युवा और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को संविधान ने मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार दिया है. यदि इसी अधिकार की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगें, तो लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को गहरी चोट पहुंचती है: अमित जोगी, प्रदेश अध्यक्ष, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)
सीईसी का मांगा इस्तीफा
अमित जोगी ने कहा कि देश में मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों और कथित वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं. इन आरोपों का तथ्यों के आधार पर पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षण होना चाहिए. निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है.