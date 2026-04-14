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बस्तर में दिखी अनोखी पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली, रात को निकलकर करती है भोजन

बस्तर में अनोखी पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली दिखने से वन विभाग खुश है.

Unique Pendant Leopard Gecko Lizard in Bastar
बस्तर में अनोखी पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 14, 2026 at 6:40 PM IST

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Updated : April 14, 2026 at 7:32 PM IST

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जगदलपुर: घने जंगलों से भरपूर बस्तर के जंगलों में लगातार नए नए जीव इंसानी नजरों के सामने आ रहे हैं. बीते दिनों बस्तर जिले के डिलमिली रेलवे स्टेशन में निशाचर छिपकली मिली है. यह काफी दुर्लभ प्रजाति की छिपकली है. इस छिपकली का नाम पेंटेड लेपर्ड गेको है. इस तरह की छिपकली मिलने से वन विभाग खुश है.

पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली की खासियत

वन विभाग के SDO योगेश कुमार रात्रे ने बताया कि बीते सप्ताह डिलमिली के रेलवे स्टेशन में एक लेपर्ड मिला है. यह लेपर्ड बस्तर जिले में पाए जाने वाले लेपर्ड गेको से मिलता जुलता है. कुछ एक्सपर्ट ने इसका नाम पेटेंड लेपर्ड गेको बताया है, जो इससे पहले आंध्रप्रदेश के इलाके में देखा गया था. यह रिजन भी लेपर्ड गेको के लिए उपयुक्त है.

बस्तर में मिली अनोखी छिपकली (ETV BHARAT)

पेंडेंट लेपर्ड गेको का किया गया रेस्क्यू

यहां सामान्य तौर पर लेपर्ड गेको ही मिलते हैं. इसे लेकर विशेषज्ञों की जांच की आवश्यकता है. फिलहाल इसका रेस्क्यू कर उपयुक्त स्थान में छोड़ दिया गया है. जिसकी निगरानी रखी जा रही है. यह काफी रेयर प्रजाति की है. यह दिन में दिखाई भी नहीं देता है. इसकी साइटिंग भी रेयर है.

पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली की खासियत

2 दर्जन से अधिक बड़े और नुकीले शल्क होते हैं.

यह रात के समय ही सूरज ढलने के बाद भोजन करने के लिए बाहर निकलती है.

जमीन को चाटकर अपने शिकार का पता लगाती है.

रंग भूरा और पीला कलर का होता है.

पूंछ का कलर पूरे शरीर से अलग होता है.

सफेद और काले कलर की होती है पूंछ.

दिनभर बिल के अंदर, पत्थरों के नीचे या झाड़ियों में छुपी रहती है.

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Last Updated : April 14, 2026 at 7:32 PM IST

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