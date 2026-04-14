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बस्तर में दिखी अनोखी पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली, रात को निकलकर करती है भोजन

जगदलपुर: घने जंगलों से भरपूर बस्तर के जंगलों में लगातार नए नए जीव इंसानी नजरों के सामने आ रहे हैं. बीते दिनों बस्तर जिले के डिलमिली रेलवे स्टेशन में निशाचर छिपकली मिली है. यह काफी दुर्लभ प्रजाति की छिपकली है. इस छिपकली का नाम पेंटेड लेपर्ड गेको है. इस तरह की छिपकली मिलने से वन विभाग खुश है.

पेंडेंट लेपर्ड गेको छिपकली की खासियत

वन विभाग के SDO योगेश कुमार रात्रे ने बताया कि बीते सप्ताह डिलमिली के रेलवे स्टेशन में एक लेपर्ड मिला है. यह लेपर्ड बस्तर जिले में पाए जाने वाले लेपर्ड गेको से मिलता जुलता है. कुछ एक्सपर्ट ने इसका नाम पेटेंड लेपर्ड गेको बताया है, जो इससे पहले आंध्रप्रदेश के इलाके में देखा गया था. यह रिजन भी लेपर्ड गेको के लिए उपयुक्त है.

बस्तर में मिली अनोखी छिपकली (ETV BHARAT)

पेंडेंट लेपर्ड गेको का किया गया रेस्क्यू

यहां सामान्य तौर पर लेपर्ड गेको ही मिलते हैं. इसे लेकर विशेषज्ञों की जांच की आवश्यकता है. फिलहाल इसका रेस्क्यू कर उपयुक्त स्थान में छोड़ दिया गया है. जिसकी निगरानी रखी जा रही है. यह काफी रेयर प्रजाति की है. यह दिन में दिखाई भी नहीं देता है. इसकी साइटिंग भी रेयर है.