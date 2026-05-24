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अनोखा संग्रहालय; यहां ताड़पत्रों, सिक्कों और पांडुलिपियों में संरक्षित है भारत का 600 साल पुराना गौरवशाली अतीत

मुजफ्फरनगर के ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा के पास है रामायण और महाभारत कालीन पांडुलिपियों का संग्रह.

मुजफ्फरनगर का अनोखा संग्रहालय.
मुजफ्फरनगर का अनोखा संग्रहालय. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 11:50 AM IST

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मुजफ्फरनगर : इतिहास केवल तारीखों और पात्रों का लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि ज्ञान और संस्कृति अनमोल विरासत होता है. पांडुलिपियों और ग्रंथों में भारत का अतीत समाहित है. जिन्हें लंबे अरसे तक सहेजे रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन मुजफ्फरनगर के ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा पांच पीढ़ियों से 800 से अधिक अत्यंत दुर्लभ पांडुलिपियां, प्राचीन ताम्रपत्र और ऐतिहासिक सिक्के सुरक्षित रखे हुए हैं. इस विरासत में भारतीय दर्शन का दुर्लभ संरक्षित है. अब इस अमूल्य धरोहर उत्तर प्रदेश सरकार के "ज्ञान भारतम मिशन" के तहत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और सर्वसुलभ बनाने के लिए डिजिटल करने की तैयारी है. पेश है प्रताप सिंह के संपादन के साथ संवाददाता जफर इकबाल की खास खबर.

पांडुलिपियों का इतिहास बताते ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा. (Video Credit : ETV Bharat)

ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा बताते हैं कि यह धरोहर हमें अपने दादा पंडित चमनलाल शर्मा और पिता पंडित रामेश्वर दत्त शर्मा से विरासत में मिली है. हमारे पास संग्रहीत ग्रंथ और पांडलिपियां पुस्तकालय का रूप ले चुकी हैं. सारी विरासत एक विशेष कक्ष में 15 बड़ी अलमारियों में संरक्षित है. इनमें ​ज्योतिषशास्त्र और उसके विभिन्न अंग ​तंत्रशास्त्र और गूढ़ साधना पद्धतियां, ​वेद, उपनिषद, पुराण और जैन धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथ, ​योग विज्ञान की प्रामाणिक विधियां, श्रीरामचरितमानस की 5 से 6 अत्यंत दुर्लभ प्राचीन प्रतियां शामिल हैं.

ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा का संग्रहालय.
ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा का संग्रहालय. (Photo Credit : ETV Bharat)

एक ही पृष्ठ पर संपूर्ण गीता और 400 वर्ष पुराना 'बोध' ग्रंथ : ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा के पुस्तकालय में लगभग 400 वर्ष पुराना दुर्लभ "गोरख मछेंद्रनाथ बोध" ग्रंथ मूल रूप में संरक्षित है. इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म कला और लेखन के अद्भुत उदाहरण के रूप में एक बड़े पृष्ठ पर हस्तलिखित श्रीमद्भगवद्गीता भी है. संग्रहालय में न केवल हिंदी और देवनागरी, बल्कि 16वीं शताब्दी की विभिन्न भारतीय भाषाओं और लिपियों के दस्तावेज मौजूद हैं. इनमें संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, मराठी, टांकरी, उर्दू और फारसी लिपियों में लिखे गए दुर्लभ ग्रंथ शामिल हैं.

ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा का संग्रहालय.
ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा का संग्रहालय. (Photo Credit : ETV Bharat)

'आशीर्वाद वाले' सिक्के : ​पुस्तकालय में ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथों के अलावा सैकड़ों वर्ष पुराने सिक्कों का भी बड़ा संग्रह है. इन सिक्कों की अनूठी कहानी है. ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा बताते हैं कि ये सिक्के किसी आम बाजार में खरीद-फरोख्त या व्यापार के लिए उपयोग नहीं होते थे. प्राचीन काल में इनका उपयोग विशिष्ट मंदिरों के बड़े अनुष्ठान समय श्रद्धालुओं को विशेष आशीर्वाद या दीक्षा के दौरान स्मृति चिह्न या आशीर्वाद के रूप में भेंट किए जाते थे.

ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा
ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा (Photo Credit : ETV Bharat)

पांडुलिपियों पर ​तकनीक का सुरक्षा कवच : ​कागजों और ताड़पत्रों की प्राकृतिक आयु होती है. जिसके बाद वे नष्ट होने लगते हैं. ऐसे में इस अमूल्य ज्ञान को सहेजने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के तहत आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत इन सभी पांडुलिपियों की प्रामाणिकता जांचने के बाद जियो-ट्रैकिंग (Geo-Tracking) पूरी कर ली गई है. वर्तमान में इन सभी दुर्लभ ग्रंथों के डिजिटल संरक्षण (Digitization) की प्रक्रिया चल रही है.

​शोधार्थियों के लिए खुलेगा ज्ञान का नया द्वार : डिजिटल होने के बाद ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा का निजी पुस्तकालय इंटरनेट पर उपलब्ध हो सकेगा. इससे देश-विदेश के इतिहासकारों, संस्कृत के विद्वानों, पुरातत्वविदों और शोधार्थियों को दुर्लभ विषयों पर शोध करने का अवसर मिलेगा. ज्योतिषाचार्य भूपेंद्र दत्त शर्मा बताते हैं कि संग्रहालय की ग्रंथों, पांडुलिपियों के सुरक्षित रखने के लिए स्थान का बदलाव करना पड़ता है. कपूर, नीम की पत्तियों आदि से कीट, दीपक से बचान किया जाता है.

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