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रेगिस्तान से नई उम्मीद! राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण का अनोखा मॉडल, वैज्ञानिक सोच के साथ अत्याधुनिक रणनीति

टनल में तैयार होगा 'प्राकृतिक जीवन' : डीएफओ गुप्ता ने बताया कि इस विशेष टनल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एक नियंत्रित जंगल जैसा माहौल प्रदान करे. यहां घास के मैदान, स्थानीय वनस्पति और सीमित मानवीय हस्तक्षेप के जरिए गोडावणों को प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जाएगा. लगभग 3 से 4 महीनों तक इन चूजों को यहां रखा जाएगा ताकि वे उड़ान भरना, भोजन तलाशना और खुद को सुरक्षित रखना सीख सकें.

सम से रामदेवरा तक विस्तारित पहल : इस संरक्षण योजना की शुरुआत सम क्षेत्र के छोटे केंद्र से हुई थी, लेकिन सफलता के साथ जरूरतें बढ़ीं और रामदेवरा में बड़े एवं आधुनिक केंद्र की स्थापना की गई. वर्तमान में रामदेवरा में 50 और सम में 20 गोडावण सुरक्षित माहौल में पल रहे हैं. खास बात यह है कि यहां नर और मादा दोनों मौजूद हैं, जिससे स्वाभाविक प्रजनन भी शुरू हो चुका है.

नन्हें चूजों से बढ़ता भरोसा : उन्होंने बताया, हाल ही में सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में दो गोडावण चूजों का जन्म इस अभियान के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है. वर्तमान में रामदेवरा और सम केंद्रों पर कुल मिलाकर करीब 70 गोडावण संरक्षित हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. कुछ वर्ष पहले जहां केवल 33 अंडों से इस प्रयास की शुरुआत हुई थी, वहीं अब यही चूजे बड़े होकर प्रजनन भी कर रहे हैं. पिछले दो वर्षों में 37 नए गोडावणों का जन्म इस सफलता की गवाही देता है.

विशाल रिवाइल्डिंग टनल; उम्मीद की नई उड़ान : डीएनपी के डीएफओ डॉ. बृजमोहन गुप्ता के अनुसार, करीब 160 मीटर लंबी, 64 मीटर चौड़ी और 14 मीटर ऊंची यह टनल नन्हें गोडावणों के लिए सुरक्षित अभ्यास स्थल के रूप में तैयार की गई है. लगभग 9.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह संरचना केवल एक टनल नहीं, बल्कि प्राकृतिक जीवन की तैयारी का मंच है. यहां पक्षियों को खुले वातावरण जैसा अनुभव कराया जाएगा, जिससे वे भविष्य में जंगल में जीवित रह सकें.

जैसलमेर : थार के तपते रेगिस्तान से एक ऐसी सकारात्मक खबर सामने आ रही है, जो न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और उम्मीद का संदेश लेकर आई है. जैसलमेर का मरुस्थल से संरक्षण की एक नई कहानी भी लिखी जा रही है. जहां कभी गोडावण के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा था, वहीं अब इसे बचाने की दिशा में ठोस और वैज्ञानिक प्रयास जमीन पर नजर आने लगे हैं. रामदेवरा क्षेत्र में एक अत्याधुनिक 'रिवाइल्डिंग टनल' तैयार की गई है, जो इन दुर्लभ पक्षियों को नई जिंदगी देने का आधार बनेगी. विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके गोडावण को बचाने के लिए यहां अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं. रामदेवरा में विकसित यह केंद्र अब देश का सबसे बड़ा गोडावण संरक्षण हब बनता जा रहा है.

बन रहा इतिहास (ETV Bharat GFX)

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वैज्ञानिक सोच के साथ संरक्षण रणनीति : विभाग के अनुसार, यह पूरा प्रोजेक्ट वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग और रिवाइल्डिंग दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है. पहले चरण में अंडों को सुरक्षित रूप से हैच किया जाता है. दूसरे चरण में उनका पालन-पोषण होता है और तीसरे चरण में उन्हें टनल में रखकर प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार किया जाता है.

प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप गोडावणों को रखा जाता है (ETV Bharat Jaisalmer)

क्यों जरूरी है यह प्रयास ? : गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (Great Indian Bustard) भी कहा जाता है, भारत के सबसे दुर्लभ पक्षियों में से एक है. इसकी संख्या में गिरावट के पीछे कई कारण हैं, जिनमें बिजली की लाइनों से टकराव, आवास का नुकसान और मानवीय हस्तक्षेप प्रमुख हैं. ऐसे में इस तरह की योजनाएं इसके अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.

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वन विभाग के अनुसार, अगला चरण इन प्रशिक्षित गोडावणों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने का है. टनल में प्रशिक्षण के बाद इन्हें खुले वातावरण में छोड़ा जाएगा, जिससे ये आत्मनिर्भर बन सकें और अपनी संख्या बढ़ा सकें. डीएफओ ने बताया कि इस पूरे प्रोजेक्ट की निगरानी विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की टीम कर रही है. हर पक्षी के स्वास्थ्य, गतिविधियों और व्यवहार पर लगातार नजर रखी जा रही है. भविष्य में और टनल बनाने और गोडावणों की संख्या बढ़ाने की योजना भी तैयार की जा रही है.

गोडावण के संरक्षण की जरूरत क्यों (ETV Bharat GFX)

उम्मीद की उड़ान : थार के रेगिस्तान में चल रहा यह अभियान केवल एक पक्षी के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की जैव विविधता को बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. जब ये नन्हें गोडावण खुले आसमान में उड़ान भरेंगे तो यह प्रकृति और मानव प्रयासों की बड़ी जीत होगी. रेगिस्तान की रेत में पनप रही यह नई उम्मीद बता रही है कि यदि प्रयास सच्चे हों तो खत्म होती प्रजातियों को भी नया जीवन दिया जा सकता है.

क्या है समाधान (ETV Bharat GFX)

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गोडावण संरक्षण के लिए सरकार के प्रयास : राजस्थान सरकार गोडावण (Great Indian bustard) के संरक्षण के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है. वर्ष 2013 में शुरू किए गए 'प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' के तहत इसके प्राकृतिक आवास यानी घासभूमि (ग्रासलैंड) को सुरक्षित किया जा रहा है. डेजर्ट नेशनल पार्क में विशेष संरक्षण क्षेत्र विकसित कर निगरानी, गश्त और शिकार पर सख्ती बढ़ाई गई है. साथ ही स्थानीय लोगों को जागरूक करने, किसानों को प्रोत्साहन देने और पक्षी के आवास में सुधार जैसे कदम भी उठाए जा रहे हैं, ताकि इसकी संख्या बढ़ सके.

टनल में रखा जा रहा गोडावण का ख्याल (ETV Bharat Jaisalmer)

मिल रही नई उम्मीद : इसके अलावा सरकार आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग कर रही है, जैसे ब्रीडिंग सेंटर, कृत्रिम गर्भाधान (AI) और अंडों को सुरक्षित हैचिंग के जरिए प्रजनन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लगभग 14,000 वर्ग किमी क्षेत्र को 'प्रायोरिटी एरिया' घोषित कर वहां बिजली लाइनों को भूमिगत करने और बड़े प्रोजेक्ट्स पर रोक जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिससे गोडावण की मौत के मुख्य कारणों को कम किया जा सके. इन सभी उपायों का उद्देश्य इस विलुप्तप्राय पक्षी को बचाकर उसकी आबादी को फिर से बढ़ाना है.

ये है लक्ष्य (ETV Bharat GFX)

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बर्ड डायवर्टर्स से घट रहा विद्युत लाइनों का खतरा : डेजर्ट नेशनल पार्क (डीएनपी) के डीएफओ डॉ. बृजमोहन गुप्ता ने बताया कि गोडावण संरक्षण के तहत विद्युत लाइनों से होने वाले खतरों को कम करने के लिए समय-समय पर आवश्यकता अनुसार 'बर्ड डायवर्टर्स' लगाए जा रहे हैं. ये विशेष उपकरण तारों पर लगाए जाते हैं, जिससे उड़ान भरते समय पक्षियों को दूर से ही लाइन दिखाई दे सके और टकराव की संभावना कम हो. गोडावण की मौत का एक बड़ा कारण हाईटेंशन लाइनों से टकराव रहा है, इसलिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है. विभाग लगातार सर्वे कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां प्राथमिकता के आधार पर ये डायवर्टर्स स्थापित कर रहा है.