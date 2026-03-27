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एक विवाह ऐसा भी: एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के साथ लिए फेरे, मजबूरी या परंपरा नहीं, प्रेम-प्रसंग का मामला

कोंडागांव का अनोखा विवाह, एक दूल्हे ने 2 दुल्हनों के साथ लिए फेरे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

2 युवतियों से शादी का ये मामला फरसगांव ब्लॉक के ग्राम बैलगांव का हैं. यहां रहने वाले हितेश के घर की दीवार पर शुभ विवाह के साथ जब 2 लड़कियों के नाम दिखे तो हर कोई हैरान रह गया. दीवार पर लिखा था हितेश संग यामिनी और फुलबती. इतना ही नहीं इस शादी के लिए जो कार्ड छपा वो भी अनोखा था. इसमें भी हितेश संग यामिनी और फिर फुलबती लिखा हुआ था.

एक दूल्हा 2 दुल्हन, कोंडागांव में त्रिकोणीय विवाह चर्चा का विषय बना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोंडागांव: जिले में एक शादी ना सिर्फ चर्चा का विषय बनी हुई है बल्कि इसके वीडियो फोटो भी सोशल मीडिया में वायरल हैं. शादी के मंडप में एक दूल्हा, एक नहीं बल्कि 2 दुल्हनों के साथ फेरे लेता है. जी हां, एक साथ 2 दुल्हनें एक ही दूल्हे से शादी के बंधन में बंध जाती हैं. वो भी पूरे रीति-रिवाज के साथ. ये कोई REEL वीडियो नहीं बल्कि असल में हुआ है. बात 2 लड़कियों से शादी तक की ही नहीं है बल्कि इस मामले में किसी फिल्म से बढ़कर ट्वीस्ट भी हैं. आगे देखिए और पढ़िए इस रिपोर्ट में अनोखी शादी के बारे में-

दोनों युवतियों से थे प्रेम संबंध

मामले में एक और सबसे खास बात सामने आई, त्रिकोणीय शादी के पीछे कोई मजबूरी या परंपरा नहीं थी बल्कि प्रेम प्रसंग का अनोखा केस था. दरअसल प्राप्त जानकारी के अनुसार, बैलगांव निवासी हितेश यादव का दोनों युवतियों फूलबती नाग और यामिनी देहारी के साथ पहले से प्रेम संबंध था. हालांकि हितेश ने सबसे पहले शंकरपुर (फरसगांव) निवासी फूलबती को विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उसने उस समय मना कर दिया.

जब 2 लड़कियों ने एक साथ कर दी 'हां' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब 2 लड़कियों ने एक साथ कर दी 'हां'

फूलबती का प्रपोजल रिजेक्ट होने पर हितेश ने बनियागांव (धनोरा) निवासी यामिनी को शादी के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया. लेकिन इसी बीच बाद में फूलबती ने भी विवाह के लिए अपनी सहमति जता दी. ऐसे कन्फ्यूजन स्थिति के बीच तीनों ने बातचीत की और तीनों के बीच आपसी सहमति बनी और दोनों परिवारों के साथ चर्चा कर दोनों लड़कियों से एक साथ शादी करने का अनोखा निर्णय लिया गया.

दोनों लड़कियों की बस मां नहीं आई थी बाकी पूरे परिवार वाले सभी के आए, गांव वालों का भी सपोर्ट रहा और शादी हुई- हितेश्वर यादव, दूल्हा

फिर आई 2 दुल्हनें लेकर बारात

सहमति के बाद फिर एक खास बात देखने को मिली, दोनों दुल्हनों के परिवार बारात लेकर दूल्हे के घर पहुंचे, जहां पूरे पारंपरिक रीति-रिवाजों और सामाजिक मान्यताओं के साथ विवाह संपन्न हुआ. इसके बाद दूल्हा दोनों दुल्हनों के साथ डांस करता भी नजर आया.

2 दुल्हनें एक ही दूल्हे से शादी के बंधन में बंध गईं, वो भी पूरे रीति-रिवाज के साथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

समाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई

इस विवाह समारोह में ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. ग्रामीणों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों ने भी इसमें सहभागिता निभाई. बताया जा रहा है कि विवाह के दौरान सौहार्दपूर्ण माहौल रहा और किसी प्रकार का विवाद सामने नहीं आया. हालांकि, इस घटना को लेकर अब तक यादव समाज या आदिवासी समाज की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर यह शादी तेजी से वायरल हो रही है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. त्रिकोणीय विवाह सामाजिक रूप से असामान्य होने के बावजूद आपसी सहमति और परंपराओं के आधार पर संपन्न हुआ.