अंबाला में दुल्हन को उड़नखटोले से लेकर पहुंचा दूल्हा, पिता की मन्नत पूरी करने के लिए पंजोखरा साहिब पर की फूलों की वर्षा
हरियाणा में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को करनाल से अंबाला हेलिकॉप्टर में लेकर पहुंचा जिसे देखने के लिए लोग उमड़ पड़े.
Published : March 12, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : March 12, 2026 at 4:22 PM IST
अंबाला : हरियाणा में एक दूल्हा अपनी दुल्हन को करनाल से अंबाला हेलिकॉप्टर में लेकर पहुंचा. गांव में जब हेलिकॉप्टर उतरा तो देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.
हेलिकॉप्टर से दुल्हन को लेकर आया दूल्हा : अंबाला में एक शादी इन दिनों खूब चर्चा में है, क्योंकि यहां दूल्हा अपनी दुल्हन को घोड़ी या लग्ज़री कार से नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचा. दूल्हे का हेलीकॉप्टर जैसे ही गांव में उतरा तो उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई इस अनोखी बारात को देखने के लिए उत्साहित नजर आया. वहीं सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था.
दूल्हा पेशे से एडवोकेट : अंबाला के पंजोखड़ा गांव निवासी गुरसेवक पेशे से एडवोकेट है. उनके पिता सर्वजीत सिंह शंकर प्रॉपर्टी डीलर हैं. गुरसेवक का विवाह करनाल की इंदिरा कालोनी निवासी चार्टेड अकाउंटेंट मनीषा से हुआ है. हेलीकॉप्टर के इंतजाम में करीब 6 लाख रुपए खर्च किए गए. दूल्हे गुरसेवक ने बताया कि उनके पिता सर्वजीत सिंह शंकर का सपना था कि उनका बेटा हेलीकॉप्टर से अपनी बारात लेकर आए जिसे उन्होंने पूरा किया है. करनाल से वापसी में उनके पिता भी उनके साथ आए हैं.
पिता ने मन्नत भी मांगी थी : जानकारी देते हुए दूल्हे के पिता सर्वजीत सिंह शंकर ने बताया कि जिस वक्त उनका बेटा गुरसेवक पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो बच नहीं पाएगा. इसके बाद उन्होंने श्री गुरु हरकृष्ण साहिब से अरदास की थी कि अगर उनका बेटा ठीक हो जाएगा तो उसकी शादी के वक्त बारात लेकर जाने से पहले और डोली लेकर आते हुए फूलों की वर्षा की जाएगी. इसके बाद कल जब वे लोग बारात लेकर गए तो अंबाला में श्री पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा पर हेलिकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई और आज जब डोली लेकर आए तो फूलों की वर्षा करने के बाद ही हेलीकॉफ्टर से उतरे हैं.
