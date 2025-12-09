ETV Bharat / state

यूके से हर साल सैनिकों के लिए 1 लाख भेज रहे छिंदवाड़ा के लाल, पिता भी सैनिकों की करते थे मदद

यूरोप में रहने के बाद भी भारत के सैनिकों के लिए धड़कता है दिल, हर साल सैनिक कल्याण बोर्ड में करते हैं दान

Unique Love for Country NRI donates 1lakh every year
यूरोप में रहने के बाद भी भारत के सैनिकों के लिए धड़कता है दिल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 9, 2025 at 10:54 AM IST

Updated : December 9, 2025 at 11:26 AM IST

छिन्दवाड़ा : कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी के लिए भले ही देश से बाहर बस जाएं पर उनका दिल हमेशा अपने वतन से जुड़ा होता है. ऐसी ही कहानी है छिंदवाड़ा के राजीवा तिवारी की, जो काम के सिलसिले में भरे ही यूरोप में जा बसे लेकिन दिल आज भी भारत के लिए उनका दिल धड़कता है. राजीवा तिवारी अपना ये प्रेम जाहिर करने के लिए हर साल 1 लाख रुपए सैनिक कल्याण बोर्ड में डोनेट करते हैं.

हर साल सैनिक कल्याण बोर्ड को देते हैं दान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर देवेंद्र सिंह तोमर ने बताया, '' श्रीमती कमला तिवारी व दिवंगत डॉ. बी.पी. तिवारी के पुत्र आईटी प्रोफेशनल राजीवा तिवारी ने इस साल भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर सैनिक कल्याण बोर्ड को 1 लाख रु का दान दिया. यह लगातार चौथा साल है जब उन्होंने यूके में रहने के बावजूद झंडा दिवस पर अपने वतन के लिए इतनी राशि दान की है.'' उन्होंने छिंदवाड़ा के नागरिकों से भी इस पुनीत कार्य में अधिक से अधिक सहयोग करने की अपील की.

Unique Love for Country rajeev tiwari uk donation
यूके से हर साल सैनिकों के लिए 1 लाख भेजता है छिंदवाड़ा का लाल (Etv Bharat)

पिता भी सैनिकों की करते थे मदद

यूके से छुट्टियां पर छिंदवाड़ा आए राजीवा तिवारी ने बताया कि उनके पिता डॉक्टर थे. वह अपने पास एक बॉक्स रखा करते थे और उसमें बचत की रकम डालने के साथ-साथ लोगों को भी इसके लिए कहते थे, इसके बाद इस पैसों से सैनिकों की मदद करते थे. उनके निधन के बाद उनकी मां कमला तिवारी ने परंपरा को जारी रखा. वहीं अब उनकी बेटे राजीवा चाहते हैं कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों के परिवार के लिए कुछ कर सकें. इसलिए छोटा सा प्रयास पिछले 4 सालों से कर रहे हैं.

Armed forces flag day chhindwara
दोनों जिलों के कलेक्टर को लगाया बैज (Etv Bharat)

पूर्व सैनिकों की मदद के लिए उपयोग होता है फंड

सैनिक कल्याण संयोजक राजेश पाटिल ने बताया, ''इक्कठी हुई राशि का उपयोग भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से अक्षम पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण हेतु किया जाता है. झंडा दिवस के माध्यम से एकत्रित निधि का उपयोग युद्ध में दिव्यांग हुए सैनिकों, वीर नारियों व देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों के कल्याण में किया जाता है. साथ ही इस दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 'जी' बी के अंतर्गत आयकर में 100 प्रतिशत छूट भी प्रदान की जाती है.

क्यों मनाया जाता है सशत्र सेना झंडा दिवस?

स्वतंत्रता के बाद, शहीद हुए सैनिकों के परिवारों और शारीरिक रूप से अक्षम सैनिकों के कल्याण के लिए धन जुटाना आवश्यक था, इस बात का ध्यान रखते हुए रक्षाकर्मियों के कल्याण के लिए एक समिति बनाई गई. इस समिति का गठन 28 अगस्त 1949 को, भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री बलदेव सिंह की अध्यक्षता में किया गया. तब से ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन हर साल 7 दिसंबर को किया जाता है. इसी उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में सोमवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर लोगों से मुलाकात कर डोनेशन लिया गया.

दोनों जिलों के कलेक्टर को लगाया बैज

विंग कमांडर व जिला सैनिक कल्याण अधिकारी देवेंद्र सिंह तोमर व कल्याण संयोजक राजेश पाटिल ने कलेक्टर व अध्यक्ष सैनिक बोर्ड हरेंद्र नारायन के साथ पांढुर्ना कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ को सशस्त्र सेना झंडे का बैज लगाकर आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे की शुभकामनाएं दी की गईं. एनसीसी कैडेट और पूर्व सैनिकों ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में पहुंचकर नागरिकों से योगदान लिया, जिसमें छिंदवाड़ा के लोगों ने उत्साहपूर्वक सहयोग दिया.

Last Updated : December 9, 2025 at 11:26 AM IST

