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चंडीगढ़ में 'नोटों का लंगर', बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ बांटा गया कैश, भीड़ संभालने के लिए तैनात करने पड़े बाउंसर

UNIQUE LANGAR IN CHANDIGARH ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: लंगर का नाम सुनते ही आमतौर पर जेहन में सब्जी, पूड़ी या दाल-रोटी की तस्वीर आती है, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर-8 में इन दिनों एक अलग तरह का लंगर चर्चा में है. यहां लोगों को खाने-पीने की चीजों के साथ नकद पैसे भी बांटे गए. भीड़ को बढ़ता देख बाउंसर तैनात किए गए. अमृतसर के रहने वाले 'राजा जी द किंग' की ओर से मंदिर के बाहर लगाए गए इस लंगर में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ नकद राशि लेने के लिए भी लोगों की कतार लगी. भीड़ बढ़ने के बाद व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर बाउंसर भी तैनात किए गए. चंडीढ़ में अनोखा लंगर, खाने के साथ नकद पैसे भी बांटे: इस लंगर में लोगों को बर्गर और कोल्ड ड्रिंक बांटी गई. इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को नकद राशि देने की भी व्यवस्था की गई थी. पैसे लेने के लिए लोगों की लंबी कतार दिखाई दी. आयोजक के मुताबिक, नकद राशि बांटने का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना है. इसके लिए कूपन की व्यवस्था की गई, ताकि एक ही व्यक्ति बार-बार लाइन में लगकर पैसे ना ले सके और अधिक से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके. चंडीगढ़ में 'नोटों का लंगर', बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ बांटा गया कैश (ETV Bharat) 'माता रानी के आदेश पर कर रहे सेवा': 'राजा जी द किंग' का कहना है कि "मैं लंबे समय से इस तरह की सेवा करता आ रहा हूं. माता रानी की कृपा और उनके आदेश को मानते हुए मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च करता हूं. मैं क्रिप्टो के कारोबार से जुड़ा हूं और उससे होने वाली कमाई का एक हिस्सा इस तरह की सेवा में लगाता हूं. पहले मैं अमृतसर में इस तरह का लंगर आयोजित कर चुका हूं. साल 2025 से मैं चंडीगढ़ में भी इस तरह की सेवा कर रहा हूं".