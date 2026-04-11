कठोरी परंपरा : पीढ़ियों से चला आ रहा रिवाज, समृद्ध खेती के लिए होती है इंद्र देव की पूजा
एमसीबी के नागपुर गांव में आज भी पुरातन संस्कृति निभाई जा रही है.इस का नाम है कठोरी परंपरा.आईए जानते हैं ये इतनी खास क्यों है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 3:20 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिले के नागपुर गांव से एक अनोखी और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है. जहां आधुनिकता के इस दौर में भी ग्रामीण अपनी सदियों पुरानी परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ निभा रहे हैं. हम जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसे कठोरी कहते हैं. इसलिए इसे कठोरी परंपरा के नाम से पहचान मिली. कठोरी परंपरा न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि प्रकृति और खेती के गहरे संबंध को भी दर्शाती है.
इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए कटोरी पूजा
नागपुर गांव में आज भी किसान खेती का काम शुरू करने से पहले इन्द्र देव की पूजा-अर्चना करते हैं. कठोरी परंपरा के तहत विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें अच्छी वर्षा और भरपूर फसल की कामना की जाती है. ग्रामीणों का मानना है कि इस परंपरा के पालन से खेतों में समृद्धि आती है और प्राकृतिक संतुलन बना रहता है.
गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि यह परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी. जो पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक जीवित है. ग्रामीणों के अनुसार ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि खेती और प्रकृति के बीच गहरे जुड़ाव का प्रतीक है.
युवा वर्ग भी परंपराओं में रखता है विश्वास
गांव के युवा भी इस परंपरा को अपनी पहचान और संस्कृति का अहम हिस्सा मानते हैं. उनका कहना है कि बदलते समय के बावजूद यह परंपरा उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है.
कटोरी परंपरा अब नागपुर गांव की पहचान बन चुकी है. यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि समाज में एकता, सहयोग और सांस्कृतिक मूल्यों को भी मजबूत करती है.
हमारे गांव में ये परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है. हम सभी मिलकर इसे निभाते हैं, जिससे आपसी भाईचारा और एकता मजबूत होती है.हम चाहते हैं कि ये परंपरा साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती रहे - ललन सिंह, सरपंच नागपुर
कठोरी परंपरा बनीं गांव की पहचान
नागपुर गांव की यह अनोखी कठोरी परंपरा आज के दौर में भी अहमियत बताती है. इस परंपरा को गांव में लोग ना जाने कब से निभाते आ रहे हैं,कोई अपने दादा के साथ इस परंपरा को निभाते हुए आज खुद दादा बन चुका है तो कोई अपने पिता को देखकर इस परंपरा में अपना योगदान निभा रहा है. कठोरी परंपरा ये हमें इस बात का संदेश देती है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ाव ही समाज की असली ताकत होती है.
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