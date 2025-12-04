ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनोखी पहल; 25000 का सामान 18000 रुपये में खरीदा, फिर 7000 रुपये के गिफ्ट और दिये

लखीमपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत लखीमपुर खीरी जिले में हुए प्रोग्राम में 100 जोड़ों ने जीवनसाथी के रूप में नई शुरुआत की. इस अवसर पर पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन की झलक देखने को मिली. शासन के आदेश के अनुसार विवाह करने वाले हर जोड़े को 25,000 रुपये मूल्य का उपहार दिये जाने थे. लखीमपुर प्रशासन ने पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाते हुए अच्छी क्वालिटी सामान 18,000 रुपये में खरीद लिया. इसके बाद बचे हुए 7,000 रुपये जोड़ों को अतिरिक्त सामान खरीदा गया. जरूरतमंदों को मिला योजना का लाभ: इसमें लोहे और प्लाई से बना हुआ पलंग शामिल है. मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक होगा. सीडीओ अभिषेक कुमार की निगरानी में यह कार्यक्रम हुआ. पूर्व कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे जोड़ों के स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया गया. इससे जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचा. जानकारी देते CDO अभिषेक कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)