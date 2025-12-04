ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में अनोखी पहल; 25000 का सामान 18000 रुपये में खरीदा, फिर 7000 रुपये के गिफ्ट और दिये

CDO अभिषेक कुमार ने कहा, केवल 18000 रुपये का सामान खरीदा गया था. इसलिए बाद में 7000 रुपये का सामान और खरीदा गया.

Photo Credit: ETV Bharat
लखीमपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 4, 2025 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरी: मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के तहत लखीमपुर खीरी जिले में हुए प्रोग्राम में 100 जोड़ों ने जीवनसाथी के रूप में नई शुरुआत की. इस अवसर पर पारदर्शिता, नवाचार और सुशासन की झलक देखने को मिली. शासन के आदेश के अनुसार विवाह करने वाले हर जोड़े को 25,000 रुपये मूल्य का उपहार दिये जाने थे. लखीमपुर प्रशासन ने पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाते हुए अच्छी क्वालिटी सामान 18,000 रुपये में खरीद लिया. इसके बाद बचे हुए 7,000 रुपये जोड़ों को अतिरिक्त सामान खरीदा गया.

जरूरतमंदों को मिला योजना का लाभ: इसमें लोहे और प्लाई से बना हुआ पलंग शामिल है. मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक कुमार ने इसे मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणादायक होगा. सीडीओ अभिषेक कुमार की निगरानी में यह कार्यक्रम हुआ. पूर्व कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे जोड़ों के स्थान पर नए पात्र लाभार्थियों को शामिल किया गया. इससे जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचा.

जानकारी देते CDO अभिषेक कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)

100 जोड़ों की करायी गयी शादी: यह सुनिश्चित किया गया कि कोई सीट खाली न रहे और सरकारी सुविधा वास्तव में समानता और समाजिक न्याय की दिशा में काम करे. जिले के 6 विधानसभा के 11 विकास खंडों के 99 जोड़े और नगर पंचायत धौरहरा का एक जोड़ा गुरुवार को सज-धजकर विवाह मंडप पहुंचे. एक ही छत के नीचे सांस्कृतिक धुनों के बीच मंडप सजे. वहां जीवन भर का साथ निभाने का वचन लिया गया.

चार लोगों को निकाह हुआ: इस विवाह समारोह में चार मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और उनका निकाह पढ़ा गया. झिलमिलाती झालरों, मधुर संगीत और उमंग भरे माहौल ने कार्यक्रम को और भव्य बना दिया. लखीमपुर खीरी से शुरू हुई यह पहल उम्मीदों का नया रास्ता खोल रही है. यहां सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता के साथ अधिकतम लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का सशक्त उदाहरण पेश किया गया.

यह भी पढ़ें- गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, राष्ट्र हो या व्यक्ति जो अपनी संस्कृति खोता है, वह अपनी पहचान भी खो देता है

TAGGED:

UNIQUE INITIATIVE IN LAKHIMPUR
ADDITIONAL GIFTS WORTH RS 7000
GIFTS GIVEN TO 100 COUPLES
CHIEF MINISTER MASS MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.